مجموعه تلویزیونی پسا-آخرالزمانی Fallout یک موفقیت تمام عیار برای کمپانی آمازون بوده و همچنان به رکورد شکنی‌های عجیب و غریب خود ادامه می‌هد.

زمانی که خبر ساخت اقتباس تلویزیونی از فرنچایز محبوب و پرطرفدار Fallout (فالوت) توسط کمپانی آمازون رسانه‌ای شد، کسی انتظار چندانی از آن نداشت و امید نمی‌رفت که این کمپانی بتواند محصول درخور نامی را برای فرنچایز نقش آفرینی بتزدا تولید نماید؛ مخصوصاً پس از ساخت و انتشار مجموعه تلویزیونی The Lord of the Rings: The Rings of Power (ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت) که حسابی بینندگانش را ناامید کرد و دخل و تصرف نویسندگان در دنیای ساخته شده توسط جی. آر. آر. تالکین نگرانی مخاطبین را بیش از پیش افزایش داد.

با وجود تمامی نگرانی‌ها بالاخره فصل نخست پرهزینه و پسا-آخرالزمانی Fallout در سرویس آمازون پرایم منتشر شد و نه تنها شگفتی و استقبال منتقدین و مخاطبین را در پی داشت، بلکه حتی فراتر از مدیوم خود عمل کرد و بازی‌های ویدیویی این فرنچایز را نیز باری دیگر بر سر زبان‌ها انداخت تا بازیکنان به سمت نسخه‌های آن هجوم برده و خود را غرق در دنیای نقش آفرینی ناب بتزدا نمایند. با این حال به نظر می‌رسد که شگفتی‌سازی این اقتباس تمامی نداشته و جدیداً به رکورد قابل توجهی دست پیدا کرده است.

طی ۲ هفته گذشته سریال فالوت موفق شده تا به یکی از پربیننده‌ترین محصولات تلویزیونی سرویس‌های استریم هالیوودی تبدیل شود و طبق گزارش رسمی منتشر شده از سوی آمازون، از زمان آغاز به کار این مجموعه تعدادی بالغ بر ۶۵ میلیون بیننده را به سمت خود جذب نماید. رکوردی که سبب شده تا پشت سر ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت با میزان ۱۰۰ میلیون بیننده در رتبه دوم سرویس استریم آمازون پرایم جای بگیرد.

تعجبی ندارد که آمازون مجموعه تلویزیونی Fallout را به سرعت برای فصل دوم تمدید کرده تا از چنین بازخوردهای شدیداً مثبتی نهایت استاده را ببرد.

منبع: کامیک‌بوک