گزارش: تاریخ عرضه احتمالی DLC داستانی Starfield، بازی Indiana Jones و Avowed فاش شد

تاریخ برگزاری شوکیس جدید ایکس باکس، دقایقی پیش به طور رسمی اعلام شد. رسانه The Verge پس از این اطلاعیه، بازه‌هایی احتمالی برای انتشار عناوین تحت توسعه استودیوهای مایکروسافت به اشتراک گذاشت.

شوکیس بازی‌های ایکس باکس در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۲۴ (۲۰ خرداد ۱۴۰۲) ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران برگزار می‌شود. بازی جدید سری Call of Duty که Black Ops Gulf War نام دارد، در این مراسم حضور خواهد داشت. رسانه معتبر The Verge، چندین بازه و تاریخ احتمالی برای عرضه عناوین ایکس باکس اعلام کرده که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

پیش‌تر، آقای تاد هاوارد (Todd Howard) اعلام کرد که بسته‌الحاقی بازی Starfield، پاییز امسال عرضه می‌شود. طبق گزارش رسانه The Verge، ماه سپتامبر ۲۰۲۴ (شهریور یا مهر ۱۴۰۳)، تاریخ دقیق انتشار این بسته‌الحاقی است. طبق سنت اخیر عناوین سری Call of Duty، بازی Call of Duty Black Ops Gulf War احتمالا در ماه اکتبر ۲۰۲۴ (مهر یا آبان ۱۴۰۳) منتشر خواهد شد. به گزارش The Verge، بازی Avowed و نسخه جدید Microsoft Flight Simulator نیز در نوامبر ۲۰۲۴ (آبان یا آذر ۱۴۰۳)، به کنسول‌های ایکس باکس و رایانه‌های شخصی خواهند آمد. عنوان Indiana Jones، ساخته ماجراجویی استودیوی Machine Games، دسامبر ۲۰۲۴ (آذر یا دی ۱۴۰۳) به دست طرفداران خواهد رسید.

اگر اظهارات رسانه The Verge درست باشند، نیمه دوم سال ۲۰۲۴ برای طرفداران ایکس باکس بسیار هیجان‌انگیز خواهد بود. طبق این گفته‌ها، ایکس باکس نمایش‌های زیادی برای شوکیس امسال در نظر گرفته است.