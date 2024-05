بلیزارد: نمایشگاه بلیزکان ۲۰۲۴ برگزار نخواهد شد

طبق چیزی که اعلام شده شرکت بلیزارد قصد دارد در آینده این رویداد را دوباره برگزار کرده و تغییرات گسترده‌ای در آن ایجاد کند. حال مشخص نیست که بلیزکان در آینده در چه سالی برگزار خواهد شد ولی در حال حاضر این رویداد وجود نخواهد داشت و بلیزارد از پلتفرم‌های دیگر برای انتشار اخبار مهم در مورد بازی‌های خود استفاده خواهد کرد.

در پیامی که بلیزارد منتشر کرده گفته که با توجه به تغییراتی که در این مدت در این شرکت رخ داده قصد دارد امسال این رویداد را برگزار نکند. این تصمیم برای خود شرکت نیز بسیار دشوار بوده و قرار است روند تازه‌ای را در پیش بگیرد. نکته اینجاست که شرکت بلیزارد اعلام کرده برنامه‌های خاصی برای این رویداد دارد و در سال‌های آینده این برنامه‌ها را پیاده خواهد کرد. در نتیجه نه تنها این رویداد دوباره زنده خواهد شد بلکه با یک روند جدید و جذاب باز خواهد گشت.

در ماه‌های آینده شرکت بلیزارد اطلاعات بیشتری از بازی دنیی وارکرفت: جنگ درون (World of Warcraft: The War Within) و اولین بسته الحاقی بازی دیابلو ۴ (Diablo 4) منتشر خواهد کرد. همینطور اینکه این شرکت به دنبال این است تا راه جدیدی برای جشن گرفتن عرضه‌های جدید و وقایع مهم پیدا کند.

شرکت بلیزارد برنامه‌های مختلفی برای بازی‌های خود دارد که قرار است به زودی از همه آن‌ها رونمایی کند. برای مثال مسابقات رسمی اورواچ به زودی برگزار خواهند شد و از طفی این شرکت قصد دارد تا برای جشن ۳۰ سالگی بازی دنیای وارکرفت یک رویداد حضوری برای آن برگزار کند. همه این رویدادها از بلیزکان جدا هستند و این شرکت قصد ندارد در سال ۲۰۲۴ میلادی بلیزکان را برگزار کند.

خبر عدم برگزاری رویداد بلیزکان قطعاً برای طرفداران شرکت بلیزارد ناامید کننده است. این رویداد را می‌توان مهمترین فضا برای انتشار اخبار مختلف این شرکت دانست و در نتیجه با نبود آن بلیزارد نیز باید مانند شرکت‌های دیگر از پلتفرم‌های معمولی مثل گیمزکام استفاده کند. در نتیجه این شرکت نیز از خاص بودن فاصله می‌گیرد.

بحث اصلی اینجاست که بلیزارد در این چند سال اخیر با مشکلات مختلفی روبرو بوده است. حال با خریده شدن توسط مایکروسافت قطعاً تغییرات بسیار گسترده‌ای در روند این شرکت ایجاد خواهد شد و بلیزارد با رویکردی کاملاً متفاوت وارد دنیای گیمینگ خواهد شد. حال می‌توان گفت که این شرکت دیگر مستقل نیست و باید تا حد خوبی تحت نظر مایکروسافت باشد.

امکان دارد که عدم برگزاری رویداد بلیزکان به دلیل تصمیم مایکروسافت باشد. مایکروسافت می‌تواند از اخبار بازی‌های بلیزارد در رویدادهای خود استفاده کند و در نتیجه منطقی است که از این فرصت به بهترین نحو استفاده کند. البته با توجه به گفته‌های شرکت بلیزارد قرار است بلیزکان دوباره باز گردد ولی تا آن زمان باید دید که این شرکت از چه فضایی برای انتشار اخبار خود استفاده خواهد کرد.

منبع: Gematsu

نوشته بلیزارد: نمایشگاه بلیزکان ۲۰۲۴ برگزار نخواهد شد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala