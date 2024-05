انتشار آخرین تریلر فیلم Kingdom of the Planet of the Apes

در آخرین تریلر منتشر شده از فیلم Kingdom of the Planet of the Apes شاهد سکانس‌های حماسی و هیجان انگیزی از تقابل انسان‌ها و میمون‌ها هستیم.

پس از گذشت ۷ سال از زمانی که مت ریوز با War for the Planet of the Apes (جنگ برای سیاره میمون‌ها) سقوط کامل بشریت را به دست میمون‌های جهش یافته به تصویر کشید، استودیوهای فاکس قرن بیستم در همکاری با وس بال دست به کار شده تا روایت جدیدی از این موجودات را با فیلم Kingdom of the Planet of the Apes (قلمرو سیاره میمون‌ها) به ارمغان بیاورد که اکنون به حاکمین جدید و قدرتمند سیاره زمین تبدیل شده‌اند.

دنباله مورد انتظاری که میزبان حضور بازیگرانی نظیر فریا آلن، پیتر میکون و کوین دورند بوده و ۳۰۰ سال پس از مرگ سزار در فیلم جنگ برای سیاره میمون‌ها جریان دارد که حال باقی مانده انسان‌ها به شکاری برای میمون‌ها به رهبری پروکسیموس سزار تبدیل شده‌اند. به تازگی آخرین تریلر این پروژه سینمایی با جلوه‌های بصری چشم‌نواز منتشر شده که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده نمایید.

فیلم Kingdom of the Planet of the Apes برای اکران در تاریخ ۱۰ مه (۲۱ اردیبهشت) برنامه ریزی شده است.

منبع: کولایدر