اولین تریلر از فصل دوم انیمیشن My Adventures With Superman منتشر شد

انیمیشن سریالی My Adventures With Superman یکی از موفق‌ترین انیمیشن‌های چندسال اخیر شبکه Adult Swin می‌باشد و به تازگی اولین تریلر از فصل دوم آن منتشر شده است. انیمیشن سریالی My Adventures With Superman ما را با نسخه‌ای جوان‌تر و جدیدتر از کلارک کنت، لوییس لین و جیمی اولسن آشنا می‌کند و روزهای اول سوپرمن […]

امیررضا نوذرپور ۰۹:۰۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲