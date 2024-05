تصویر جدیدی از فیلم The Bride منتشر شد

فیلم The Bride با بازی کریستین بیل و جسی باکلی است که تصویر جدیدی از آن منتشر شده است.

فیلم The Bride اثری به کارگردانی مگی جیلنهال به شمار می‌رود که فیلم‌برداری آن در جریان است و به تازگی تصویری از پشت صحنه این اثر سینمایی به صورت آنلاین منتشر شده که نشان می‌دهد بینندگان شاهد برداشتی جالب توجه از این اثر کلاسیک و هیولایی خواهند بود.

در این اثر سینمایی، کریستین بیل نقش شخصیت هیولا را بازی می‌کند و در کنار وی نیز جسی باکلی نقش عروسش را به تصویر می‌کشد. قبلا نیز تصاویری از پشت صحنه این اثر منتشر شده اما این تصویر تازه منتشر شده که از لینک زیر می‌توانید آن را مشاهده کنید، دو بازیگر اصلی این فیلم را نشان می‌دهد.

در این تصویر،‌ کریستین بیل در لباس خاکستری در نقش هیولا دیده می‌شود و صورت او نیز پر از ردهای بخیه است. جسی باکلی در نقش عروس نیز در لباس و کفشی قرمز رنگ دیده می‌شود و صورتش پر از آرایش است. آن‌ها در حال قدم زدن در خیابان و به دور از نگاه مردم هستند.

طراحی کلی این کاراکترها و ظاهر آن‌ها در حالی که درخشان و خیره‌کننده به نظر می‌رسد، ترسناک نیز هست و با اینکه این تصویر تازه منتشر شده جزئیات چندانی از این فیلم را آشکار نمی‌کند اما درون مایه و سبک فیلم را به نمایش می‌گذارد.

این فیلم با الهام از فیلمی به نام Bride of Frankenstein محصول سال ۱۹۳۵ میلادی ساخته جیمز ویل است، فیلمی که خودش اقتباسی از رمان Frankenstein; or, The Modern Prometheus نوشته مری شلی است. فیلم «عروس» قرار است در تاریخ ۳ اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی (جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴) به روی پرده سینماها بیاید.

منبع: collider