تصاویری از کالاهای مرتبط به فیلم Captain America: Brave New World منتشر شد

به تازگی تصاویری از اسباب‌بازی‌ها و کالاهای مرتبط به فیلم Captain America: Brave New World منتشر شده است.

کالاهای جدیدی از فیلم مورد انتظار Captain America: Brave New World از دنیای سینمایی مارول ارائه شده که نیم نگاهی از شخصیت‎‌های شرور و قهرمانانی که در این اثر سینمایی حضور خواهند داشت را به مخاطبان ارائه می‌کند. همانطور که قبلا مشخص شده بود، اکنون سم ویلسون با بازی آنتونی مکی کاپیتان آمریکا در دنیای سینمایی مارول است و این اولین فیلم مستقل وی محسوب می‌شود.

دنی رامیرز که در سریال The Falcon and the Winter Soldier نیز حضور داشته بود، قرار است وظیفه فالکون را برعهده داشته باشد. از سوی دیگر،‌ فوت ویلیام هرت سبب شده تا هریسون فورد نقش ژنرال تادئوس راس ملقب به تاندربولت را در این فیلم بازی کند، شخصیتی که در ادامه به هالک سرخ تبدیل خواهد شد.

با اینکه فیلم «کاپیتان آمریکا ۴» قرار است در سال آینده میلادی به روی پرده سینماها بیاید اما از همین الان بازاریابی برای آن در جریان است و حالا نیز تصاویری از کالاهای مرتبط به این فیلم از McDonald منتشر شده که در ادامه می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید.