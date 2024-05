چرا متاکریتیک منبع قابل اتکایی نیست

همان‌طور که احتمالاً می‌دانید، بیشترین امتیاز متای وب‌سایت متاکریتیک (Metacritic)، نمره ۹۹ و خود این نمره، در اختیار یکی از شناخته‌شده‌ترین عناوین تاریخ، یعنی The Legend of Zelda: Ocarina of Time است. با وجود ۲۶ سالی که از زمان عرضه‌ی این بازی می‌گذرد، بدون شک تمامی کسانی که راجع به تاریخ ویدیوگیم سررشته‌ای کلی دارند و یا خود این عنوان را تجربه کرده‌اند، کاملاً قبول دارند که Ocarina of Time یکی از تأثیرگذارترین و مهم‌ترین آثار ساخته‌شده در تاریخ بازی‌های ویدیویی و لایق جایگاه کنونی‌اش است. در رتبه دوم Metacritic اما عنوان بسیار غیرمنتظره‌ای حضور دارد.

رتبه دوم تاریخ Metacritic با ۲۴ نقد و امتیاز متای ۹۸، متعلق به عنوانی نیست جز اولین نسخه از فرانچایز نسبتاً شناخته‌شده‌ی SoulCalibur. با کمی بررسی می‌توان متوجه شد که کمترین نمره ثبت‌شده برای نسخه اول این فرنچایز مبارزه‌ای نمره ۸۸ است و تمامی ۲۳ نقد دیگر نمره‌ی ۹۰ یا بالاتر را به این عنوان داده‌اند. بگذارید این موضوع عجیب را بهانه‌ای کنیم برای نگاهی به مفهوم بسیار بزرگی به نام امتیاز متا و ماحصل بیهوده‌ای که طی این سال‌ها باعث شده تا بسیاری از افراد اشتباهاً به جای دنبال کردن نقدهای واقعی از رسانه‌های مستقل، تنها به دیدن یک نمره‌ی کلی از یک اثر بسنده کنند.

چطور حذف پیش‌زمینه‌، اعتبار امتیاز متا را از بین می‌برد

SoulCalibur (با متای ۹۸)، NFL 2K1 (با متای ۹۷)، Tony Hawk’s Pro Skater 3 (با متای ۹۷) و دیگر عناوین این‌چنینی، بدون شک بازی‌های فوق‌العاده‌ای هستند که افراد بسیاری با آن‌ها خاطره دارند. با این حال، اگر به سال انتشار اکثر این عناوین نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که این نمرات بالا در واقع حاصل روزهای ابتدایی متمرکزسازی صنعت بازی‌های ویدیویی و نبود معیارهایی مشخص برای نقد و بررسی عناوین منتشرشده در آن زمان است.

