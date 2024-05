براساس گزارش مت پیسکاتلا، تحلیلگر و مدیر اجرایی Circana، بازی Dragon’s Dogma 2 شرکت کپکام به پرفروش‌ترین بازی پریمیوم ایالات متحده در ماه مارس ۲۰۲۴ تبدیل شده است.

فروش این عنوان از مجموع کل فروش Dragon’s Dogma و بسته الحاقی آن یعنی Dark Arisen فراتر رفته و سومین بازی پرفروش سال تا به امروز به شمار می‌رود.

در حالی که این بازی در ماه گذشته ششمین عنوان پربازدید در استیم آمریکا بود، در رده‌بندی فروش دلاری بازی‌های ایکس‌باکس (با قرار گرفتن Call of Duty: Modern Warfare 3 در رتبه دوم)، مقام اول را به خود اختصاص داد و در پلتفرم پلی‌استیشن نیز رتبه سوم را کسب کرد (در حالی که Rise of the Ronin در جایگاه چهارم قرار گرفت). از نظر آمار فروش، کپکام اعلام کرد که این بازی طی ۱۲ روز نخست، بیش از ۲.۵ میلیون نسخه فروخته است.

Dragon’s Dogma 2 برای ایکس‌باکس سری ایکس/اس، پلی‌استیشن ۵ و رایانه‌های شخصی در دسترس است.