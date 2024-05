ببینید؛ تریلرها و اطلاعات جدیدی از بازی مبارزه‌ای هانتر هانتر منتشر شد

استودیوی Eighting یک توسعه‌دهنده معروف بازی‌های مبارزه‌ای است که در اواسط دهه‌ی ۲۰۰۰ مسئولیت تعدادی از بازی‌های مبارزه‌ای انیمه‌ محور را بر عهده داشت و با مجموعه‌هایی مانند بلیچ، ناروتو و حتی Full Metal Alchemist و غیره کار می‌کرد. البته ممکن است طرفداران Eighting را بیشتر به خاطر آثار کراس‌اوورش نظیر Tatsunoko vs. Capcom و Ultimate Marvel vs. Capcom ۳ بشناسند. در هر صورت Hunter X Hunter: Nen X Impact بسیار شبیه به بازی‌های Marvel vs. Capcom و Dragon Ball FighterZ بوده و یک اثر مبارزه‌ای ۳v۳ تگ محور است.

این بازی در ابتدای سال ۲۰۲۴ معرفی شد و بسیاری از طرفداران از دیدن یک بازی مبارزه‌ای دو بعدی بر اساس مانگای طولانی و جذاب هانتر ایکس هانتر هیجان‌زده شدند. در آن زمان تایید شد که ترکیبی از قهرمانان مورد علاقه‌ی طرفداران و شخصیت‌های شرور مانگا در این بازی قابل استفاده خواهد بود. حال تریلرهای جدیدی از بازی منتشر شده که دیدی خوبی از آن به طرفداران می‌دهد. این تریلرها در کنار نمایش بخش‌هایی از گیم‌پلی به شخصیت‌های بازی می‌پردازند و با توجه به آن‌ها به نظر می‌رسد که بازی دارای لیست کوچکی از ۱۶ شخصیت خواهد بود. تاکنون شش شخصیت در قالب تریلرها معرفی و دو شخصیت نیز در طول EVO Japan ۲۰۲۴ معرفی شده‌اند. در واقع هشت مبارز لیست اولیه‌ی بازی همچنان نامشخص است.

لیست شخصیت‌های معرفی شده:

گون (Gon) : او علی‌رغم قد کوتاهش استقامت و قدرت حمله‌ی بالایی دارد. حمله‌ی ویژه او به نام Jajanken که بر اساس بازی سنگ کاغذ قیچی ایجاد شده است، می‌تواند در فواصل مختلف به دشمن آسیب وارد کند. او همچنین می‌تواند از چوب ماهیگیری خود برای کشیدن حریف از مسافت دلخواه به سمت خود استفاده کند.

کیلوآ (Killua) : او به چابکی و حرکات سریع معروف است و نه تنها در حملات نزدیک مهارت دارد، بلکه می‌تواند با Godspeed سرعت بیشتری نیز بگیرد. از سرعت او برای وارد کردن آسیب بیشتر می‌توان استفاده کرد.

لئوریو (Leorio) : او در حملات از راه دور با مشت Nen مهارت دارد و هنگام مبارزه با حریفان باید فاصله‌ی خود را حفظ کند. او همچنین از قدرت پشتیبانی و کمک به تیم بالایی برخوردار است.

کوراپیکا (Kurapika) : او در استفاده از زنجیر خود برای مقابله با یک حمله از راه دور مهارت دارد. او همچنین توانایی‌های ویژه و قوی دیگری از جمله Holy Chain: Healing Thumb که قدرت شفابخشی دارد، بهره می‌برد. استفاده‌ی کارآمد از این مهارت‌ها می‌تواند به شما در رسیدن به پیروزی کمک کند.

هیسوکا (Hisoka) : او تکنیک‌های همه‌جانبه‌ای برای نبردهای نزدیک و حملات از راه دور با کارت‌های پوکر خود دارد. او همچنین می‌تواند از مهارت های خاصی مانند بانجی گام برای نزدیک‌تر کردن حریف یا حفظ فاصله استفاده کند.

نترو (Netero) : او شخصیتی تهاجمی است که همیشه داوطلبانه برای مبارزه آماده است. او بر تعدادی حرکات قوی تسلط دارد، از جمله One Hundred Type Guanyin Bodhisattva که بسیار قدرتمند است.

: او شخصیتی تهاجمی است که همیشه داوطلبانه برای مبارزه آماده است. او بر تعدادی حرکات قوی تسلط دارد، از جمله One Hundred Type Guanyin Bodhisattva که بسیار قدرتمند است. ماچی کوماسین (Machi Komacine)

یوووگین (Uvogin)

برای مبارزه باید شخصیت‌های مورد علاقه‌ی خود را انتخاب کرده و برای نبرد آماده شوید. سازگاری شخصیت‌ها با یکدیگر کلید پیروزی است. وقتی شخصیت در وضعیتی بحرانی یا در مقابل حریف ضعیف است، می‌توانید شخصیت خود را تغییر دهید. علاوه‌بر این، امکان انجام حملات کمکی همراه با هم‌تیمی‌های پشتیبان نیز وجود دارد. از طرفی با زدن دکمه‌ی راش می‌توانید حرکات کمبوی قدرتمندی را به سادگی با زدن هر دکمه‌ی حمله انجام دهید. حرکات ویژه‌ای با نام Aura Arts وجود دارند که با پر شدن نوار خاصی به صورت تکی و تیمی قابل اجرا هستند. همچنین می‌توانید از قابلیتی به نام Over Gear برای ارتقاء قدرت، سرعت و غیره‌ی ‌شخصیت خود استفاده کنید. اثر ارتقا در شرایط بحرانی بیشتر خواهد بود. با این حال، این ویژگی فقط یک بار در هر نبرد قابل استفاده است، بنابراین مطمئن شوید که از آن عاقلانه استفاده می‌کنید.

گفتنی است که بسیاری از طرفداران از تعداد کم شخصیت‌ها ناامید شده‌اند، به خصوص که مانگای منبع اقتباس دارای طیف وسیعی از شخصیت‌های متنوع است. از طرفی اثری مشابه نظیر Ultimate Marvel vs. Capcom ۳ دارای ۵۰ شخصیت قابل بازی در زمان عرضه بود و Marvel vs. CapcomInfinite نیز در سال ۲۰۱۷ فهرستی از ۳۶ مبارز داشت. در حالی که طرفداران نگرانی‌هایی در مورد کوچک بودن لیست مبارزین Nen X Impact در زمان عرضه دارند، هنوز برای نتیجه‌گیری کمی زود است و طرفداران باید منتظر بمانند تا مبارزان بیشتری فاش شوند تا ببینند آیا نگرانی‌های آن‌ها به جا بوده است یا خیر.

بازی Hunter x Hunter: Nen x Impact برای پلی‌استیشن ۵، نینتندو سوییچ و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. تاریخ دقیق عرضه در حال حاضر مشخص نیست. در ادامه می‌توانید تریلرها و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

