یک بازی نقش‌آفرینی MMO با الهام از سریال بازی تاج و تخت در دست توسعه است

نکسون با انتشار The Finals در دسامبر گذشته موفقیت‌های زیادی کسب کرد و به نظر می‌رسد که به دنبال تکرار این موفقیت با کتاب‌های نغمه‌ی یخ و آتش و سریال محبوب HBO است. گفتنی است که بازی تاج و تخت در گذشته تعدادی اقتباس ویدیو گیمی داشته است، اما اکثر آن‌ها نظرات ضد و نقیضی از طرف طرفداران و منتقدان داشتند. در این میان امید زیادی به بازی Game of Thrones: A Telltale Games‌ بود، اما پس از عرضه‌ی یک فصل از آن و بسته شدن استودیوی سازنده در سال ۲۰۱۸ و در نهایت بازگشایی آن، لغو شد. در همین حال، یکی از بالاترین امتیازات در بین بازی‌های تاج و تخت با نمره‌ی متاکریتیک ۸۴، مربوط به بازی Reigns: Game of Thrones است که یک بازی استراتژیک جذاب محسوب می‌شود. هرچند که بازی چندان عامه پسند نیست.

حال به نظر می‌رسد که نکسون روی بازی جدیدی با اقتباس از این سریال در سبک MMORPG کار می‌کند. گفته می‌شود این پروژه که هنوز هیچ عنوانی ندارد، یک بازی آنلاین است که شباهت‌هایی به دیابلو ایمورتال دارد. گزارش‌ها ادعا می‌کنند که بازیکنان می‌توانند بین شخصیت‌های مرد و زن یکی را انتخاب کنند که ممکن است به این معنی باشد که آن‌ها قرار است شخصیت‌های ساخت خود را بازی می‌کنند و کنترل شخصیت‌های اصلی سریال ممکن نیست.

داستان بازی تاج و تخت نکسون هنوز ناشناخته است، اما به نظر می‌رسد که در شمال و با وینترفل و دیوار به عنوان محیط اصلی و جدول زمانی بین فصل‌های ۴ و ۵ جریان خواهد داشت. البته پادشاهی‌های مختلفی نیز معرفی خواهند شد، اما هنوز اطلاعاتی در مورد آن‌ها وجود ندارد. برخی از طرفداران بازی تاج و تخت از‌ ایده‌ی یک بازی در سبک MMORPG هیجان‌زده به نظر می‌رسند و اعلام کرده‌اند که این سری شایسته‌ی یک داستان و گیم‌پلی به سبک سری ویچر است. در همین حال، برخی دیگر در مورد کیفیت بازی شایعه شده شک دارند، به خصوص با توجه به شهرت آثار این سبک به خریدهای درون‌برنامه‌ای فراوان که روی اعصاب بسیاری از بازیکنان رفته است.

در نهایت گفتنی است که نکسون هنوز وجود این بازی را تایید نکرده است، بنابراین طرفداران فعلا نباید زیاد هیجان‌زده شوند.

منبع: Eurogamer

نوشته یک بازی نقش‌آفرینی MMO با الهام از سریال بازی تاج و تخت در دست توسعه است اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala