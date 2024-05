آیا حذف Horizon: Zero Dawn از PS Plus به ریمیک یا ریمستر آن اشاره دارد؟

دو سال پیش، شایعاتی مبنی بر ریمیک یا ریمستر Horizon: Zero Dawn منتشر شد که برای بسیاری عجیب به نظر می‌رسید اما ممکن است این شایعات درست باشند.

در آن زمان تنها پنج سال از عرضه بازی گذشته بود که زمان بسیار کوتاهی برای ریمیک یا حتی ریمستر یک بازی محسوب می‌شود. با این حال، سونی نشان داده که مشکلی با انتشار نسخه‌های به‌روزرسانی‌ شده از بازی‌های جدیدتر خود ندارد و چندی پیش، نسخه ریمستر بازی The Last of Us: Part II را که تنها چهار سال از انتشار آن می‌گذشت را منتشر کرد.

اکنون کاربران ردیت متوجه شده‌اند که سونی تصمیم گرفته Horizon: Zero Dawn را با وجود اینکه یک بازی انحصاری است، از سرویس پلی استیشن پلاس در تاریخ ۲۱ می (۱ خرداد) حذف کند.

این حرکت باعث ایجاد گمانه‌زنی‌های زیادی در رسانه‌های اجتماعی شده است. از آنجا که سونی دیگر نمی‌خواهد این بازی را به صورت «رایگان» عرضه کند، پس شایعه Horizon: Zero Dawn که قبلاً وجود داشت، واقعی بوده و قرار است در رویداد آینده سونی که شایعات زیادی در مورد برگزاری آن در این ماه وجود دارد، معرفی شود.

اینکه آیا این موضوع واقعاً صحت دارد یا نه هنوز مشخص نیست، اما اگر مشترک سرویس پلی استیشن پلاس هستید حتماً تا ۲۱ مه (۱ خرداد) بازی Horizon: Zero Dawn را تجربه کنید زیرا پس از آن باید آن را با قیمت کامل خریداری کنید یا منتظر ریمیک/ریمستر احتمالی آن باشید.