گفتنی است در حالی که در حال کاوش در سرزمین Enclave هستید و با باس‌های غول پیکر روبرو می‌شوید، توانایی‌های جادویی بیشتری را برای کمک به خوددر سفر باز خواهید کرد. اما بر خلاف بسیاری از بازی‌ها که جادو به شما اجازه می‌دهند که پرتابه‌ای آتشین را پرتاب کنید یا به زور دشمن را از صخره هل دهید، اترنال استرندز رویکردی منحصربه‌فرد به ۹ توانایی تغییر فیزیکی دارد که در لیس ابزارهای شما قرار می‌دهد که همگی سطح چشم‌گیری از آزادی را فراهم می‌کنند.

همانطور که The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom به شما مجموعه‌ای از قدرت‌ها را می‌دهد که به شما امکان می‌دهد فیزیک دنیای آن را به منظور حل معما‌ها و عبور از نقشه دستکاری کنید، اترنال استرندز نیز یک ابزار مشابه را به شما می‌دهد و از شما می‌خواهد که آن‌ها را در نبرد از جمله در برابر باس‌های عظیمی که در سرزمین Enclave پرسه می‌زنند، استفاده کنید. البته به جای ایجاد یک قایق موقت برای عبور از رودخانه، از کرم‌چاله‌های تله‌کینزی برای پرتاب خود به پشت یک اژد‌های در حال پرواز استفاده کرده یا یک قطعه یخ تولید می‌کنید تا پای یک غول را قبل از بالا رفتن از آن بی حرکت کنید.

این به تنهایی می‌تواند بسیار سرگرم‌کننده باشد، به خصوص زمانی که روش‌های جالبی را که آن قدرت‌ها بر دشمنان و محیط اطراف تاثیر می‌گذارند، بیشتر کشف کنید. به عنوان مثال، هنگام مبارزه با یک باس زره پوش سنگین که از حملات مبتنی بر آتش استفاده می‌کند، ممکن است متوجه شوید که قرار گرفتن طولانی مدتش در معرض حملات یخی باعث شکننده شدن زره‌ی او می‌شود.

از طرفی شاید توسط یک اژد‌های غول‌پیکر تعقیب شوید و متوجه می‌شوید که با توانایی تله‌کینزی مناسب، می‌توانید آن شعله‌ها را مستقیما به سمت او هدایت کنید. نحوه‌ی تعامل خود دشمنان با شما و محیط و انجام کار‌هایی مانند برداشتن درختان به سمت شما یا شکستن ساختاری که در وسط بالا رفتن از آن هستید بسیار جالب است.

در ادامه‌ی ماجراجویی، هنگامی که چند باس را به قتل رساندید و از اجساد آن‌ها قدرت بیشتری دریافت کردید، می‌توانید شروع به ترکیب این توانایی‌ها به روش‌های شگفت‌انگیز و بعضا خنده‌دار کنید. به عنوان مثال می‌توان از Kinetic Stream که به شما امکان می‌دهد تونلی از انرژی جنبشی ایجاد کنید که هر چیزی را که از آن عبور می‌کند را با سرعت بالا پرتاب می‌کند، استفاده کرد تا یک توپ موقت با هدف یک باس در حال پرواز ایجاد کنید.

در یک رویارویی دیگر، در حالی که توسط یک دسته از دشمن گرفتار شده، می‌توانید از قابلیت Percussive Blast برای ایجاد یک گوی با انرژی بالا استفاده کرده، سپس از قدرتی مبتنی بر آتش برای پر کردن آن گوی با شعله‌های آتش بهره ببرید. از طرفی زمانی که انبوهی از دشمنان نزدیک شوند می‌توان گوی را منفجر کرد. از طرفی این که بتوانید قدرت‌های خود را برای گیج کردن و از بین بردن دشمنان خود ترکیب کنید، یکی از مکانیک‌های مهم در بازی است. به طور کلی اترنال استرندز حول محور خلاق بودن و انجام کار‌های غیرمنتظره یا کاملا احمقانه در حین مبارزه و کاوش می‌چرخد و این آزمون و خطا باعث می‌شود که این اثر اکشن ماجراجویی بسیار فراتر از یک هک‌ اند اسلش سوم شخص معمولی باشد.

در این میان طبق چیزهایی که از بازی دیده‌ایم، ظاهرا مانند سایه‌ی کلوسوس دارای باس‌های عظیمی است که شکست آن‌ها مانند یک پازل است. در حالی این هیولاها از نظر تنوع به نظر می‌رسد که در سطح خوبی قرار دارند، از اینکه چقدر حیله‌گر هستند، تحت تاثیر قرار خواهید گرفت زیرا قرار است به حملات شما واکنش‌های خاصی نشان دهند و این باعث می‌شود که مبارزه تنوع بالایی داشته باشد و نوعی عنصر غافلگیری در گیم‌پلی دیده شود. این باس‌های حماسی با ابزار‌هایی که شما در قالب توانایی‌های جادویی خود به نبرد می‌آورید، جذاب‌تر می‌شوند.

فراتر از استفاده از این قدرت‌ها در مبارزه، می‌توانید با تکامل توانایی‌هایتان به طور فزاینده‌ای بر دنیای اطرافتان تاثیر بگذارید. با استفاده غیرمنتظره از آنریل انجین ۵، اترنال استرندز به شما اجازه می‌دهد تا استفاده‌ی شما از آتش و یخ تاثیری ترمودینامیکی بر دنیای اطراف شما داشته باشد و در حین استفاده منطقه‌ی نبرد را گرم‌‌تر یا سردتر کند. به عنوان مثال، در یک مبارزه اگر مکررا به طلسم‌های آتش تکیه کنید، ناگهان کل منطقه‌ی اطراف را خشک خواهید یافت. از طرفی علاوه‌بر اینکه می‌توانید منطقه‌ی نبرد را با جادوی خود تغییر دهید، این توانایی‌ها، یخ‌های ناگهانی، خشکسالی و سایر رویداد‌های آب و هوایی جهان اطراف شما را تقویت کرده و باعث می‌شوند که گروه‌های مختلفی از دشمنان ظاهر شوند.

اترنال استرندز همچنین تمرکز زیادی بر داستان خود دارد و مکانیک شگفت‌انگیز دیگری را با بخش‌های گفت‌وگوی بصری به سبک رمان که در آثاری مانند هیدس دیده می‌شود، در خود جای داده است. شما در چکمه‌های جنگجویی به نام برین قرار می‌گیرید که متعلق به گروهی از جادگران مرتد است که در تلاش برای کشف اسرار سرزمین ویران شده‌ی Enclave هستند و در بین کشتن موجودات غول پیکر، شما با این موجودات پیوندهایی نیز برقرار خواهید کرد. در این میان با اینکه بازی سعی نمی‌کند شما را در دو راهی‌های اخلاقی سختی قرار دهد اما ظاهرا داستان‌ ماندگاری ارائه خواهد داد.

رسانه‌ی آی‌جی‌ان به تازگی مصاحبه‌ای با توسعه‌دهندگان بازی انجام داده و به استفاده‌ی بهینه‌ی بازی از قابلیت‌های آنریل انجین ۵ پرداخته است. این مصاحبه با مدیر ارشد فناوری، لوئیس ترمبلی (Louis Tremblay)، سرپرست جلوه‌های ویژه، رافائل دوبوآبیچمپ (Raphaelle Dubois-Beauchamp) و کارگردان بازی، فردریک لورنت (Frederic Laurent) انجام شده است. ترمبلی در مورد معنای ایده‌ی ادغام فیزیک با جادو در بازی و نحوه‌ی پیاده‌سازی آن در آنریل انجین ۵ می‌گوید:

در اترنال استرندز ما می خواستیم جادوی خود را با فیزیک در گیم‌پلی ادغام کنیم. این چیزی بود که ما برای مدت طولانی می‌خواستیم به آن دست پیدا کنیم و سعی می‌کردیم لذت بازی‌های فیزیک محور و بازی‌های شبیه‌ساز را به یک بازی اکشن‌تر بیاوریم. برای رسیدن به آن، هر جسمی در بازی دارای دما است و همچنین هوا را در داخل بلوک‌های کوچک هوا تقسیم می‌کنیم. بنابراین در بازی، اشیاء می‌توانند شعله‌ور شوند، زیرا هوای اطراف آن گرم است یا چیزی می‌تواند احتراق آن را خاموش کند، فقط به این دلیل که هوای سرد آن را احاطه کرده است. بنابراین به همین دلیل، ما اجسامی داریم که در آب می‌افتند، می‌توانند آب را گرم کنند، بخار تولید کنند و اثرات دود و مواردی از این دست داشته باشند، بنابراین تمام محیط ما دما را شبیه‌سازی می‌کند. به عنوان مثال نفس آتش اژد‌ها در واقع محیط را گرم می‌کند و آتش ایجاد می‌کند.

بیچمپ در این باره گفت:

اگر برای مثال، در حال مبارزه با دشمنی هستید که آتش را به سمت شما روانه می‌کند، می‌توانید دیواری از یخ جلوی او بیندازید و آن آتش را به سمت NPC‌های دیگر منعکس کنید که در نوع خود بسیار سرگرم‌کننده است. اما با این طلسم‌ها همچنین می‌توانید چیز‌ها را بدون نیروی فیزیکی بلند کنید، به عنوان مثال قدرت تله‌کینزی وجود دارد که سر و کله زدن با آن جذاب است. مورد دیگری ترکیب طلسم‌ها است. شما می‌توانید طلسم‌های خود را با هم ترکیب کنید. برای مثال، اگر در حال ایجاد یک حباب هستید، می‌توانید آتش را درون آن پرتاب کنید و یک توپ آتشین ایجاد کنید.

لورنت نیز افزود:

یکی از چیز‌هایی که من واقعا به آن افتخار می‌کنم این است که در بازی‌های معمولی، وقتی چیزی را آتش می‌زنید یا با سرما سر و کله می‌زنید، در محدوده‌ای کوچک تاثیر می‌گذارد اما در بازی ما اگر در موقعیتی هستید که می‌توانید گرمای کافی را در محیط قرار دهید، کل نقشه می‌تواند آتش بگیرد. برنامه‌ریزی و بهینه‌سازی زیادی برای این کار وجود داشت. نیمی از نقشه ممکن است در آتش و بقیه نقشه‌ی نیز ممکن است یخ زده باشد. همه این‌ها باهم کار می‌کنند و ما هرگز بازیکن را در مورد تاثیری که می‌تواند بر جهان بگذارد محدود نمی‌کنیم.

لورنت در مورد اینکه چرا ایده‌ی ذکر شده در فلسفه‌ی طراحی بازی گنجانده شده، بیان کرد:

ایده‌ی پشت داشتن تمام این قدرت‌ها به روشی سیستمی، شکستن قالب مرسوم گیم‌پلی بود که مجموعه قوانین خاص خود را دارد. وقتی بچه بودم، به شدت سیاه‌چاله‌ها و اژدهایان را بازی می‌کردم. یک پرتابه‌ی آتشین در این بازی مقدار معینی از آسیب وارد می‌کند. در اترنال استرندز، ما نوعی خاص از آتش ایجاد می‌کنیم. این آتش را می‌توان با هر چیز دیگری ترکیب کرد، بنابراین به جای داشتن قوانین بسیار خاص برای قدرتی خاص، این کار را به روشی سیستمی انجام می‌دهیم که به آن‌ها اجازه می‌دهد با عناصر دیگر در بازی ترکیب شوند و به بازیکن اجازه می‌دهیم از تخیل خود استفاده کند تا بتواند به جای بازی با مجموعه‌ای بسیار خاص از عناصر گیم‌پلی، با قوانین بازی کند. این ابزار‌هایی را در اختیار بازیکن قرار می‌دهد تا هرج و مرج خود را ایجاد کند و به آن‌ها اجازه دهد با محیط و NPC‌ها درگیر شوند.

ترمبلی در ادامه در مورد فیزیک و انیمیشن شخصیت‌ها گفت:

سیستم فیزیک آنریل انجین که بر اساس آن بازی را ساخته‌ایم، به ما امکان می‌دهد که در هر اندام یک موجود، نوعی وزن و فیزیک به خصوص داشته باشیم. در بازی‌های معمولی این سیستم وجود ندارد و بعضا شاید فرو رفتن دست شخصیت‌ها در دیوار یا رد شدن بعضی از اندام‌های آن‌ها از یکدیگر هستید. در بازی ما دست‌ها وزن دارند، زانو‌ها وزن دارند، سر وزن دارد و همه‌ی این‌ها بر نحوه‌ی اجرای انیمیشن‌ها تاثیر می‌گذارد و بنابراین شاهد حرکات واقعی‌تری هستیم.

لورنت در این باره می‌گوید:

یکی از چیزهایی که این سیستم از منظر گیم‌پلی به بازی اضافه می‌کند به عنوان مثال این است که یک هیولا می‌تواند درختان را با دستش بگیرد و به سمت شما پرتاب کند و می‌توانید با استفاده از طلسم آن را به عقب برگردانید.

ترمبلی نیز افزود:

شما می‌توانید با استفاده از نیروی یخ خود مانع حرکت یک موجود شوید و بازوی او را در فضا منجمد کنید. به عنوان مثال، اگر او می‌خواهد شما را زیر پایش له کند، می‌توانید روی پایش یخ بیندازید و از خم شدن زانوی آن جلوگیری کنید.

لورنت در رابطه با ترکیب سلاح‌ها با جادو می‌گوید:

از نظر نحوه‌ی ترکیب سلاح‌ها با قدرت‌های جادویی، شما یک شمشیر یخی دارید که میخ‌های یخی روی زمین ایجاد می‌کند و سپس می‌توانید از قدرت تله‌کینزی خود برای گرفتن آن‌ها و پرتاب آن‌ها به سمت دشمنان استفاده کنید. شما همچنین دارای کمان تله‌کینزی هستید که یک میدان نیرو ایجاد می‌کند که می‌توانید گرما یا سرما را درون آن قرار دهید. می‌توانید از همان کمان تله‌کینزی برای ایجاد مجموعه‌ای متوالی از حباب‌ها استفاده کنید که یکی پس از دیگری منفجر می‌شوند. شما همچنین می‌توانید از همان حباب به عنوان یک پد پرش استفاده کنید.

ترمبلی افزود:

می‌توانید از یک کمان آتش برای ایجاد بخار استفاده کنید و دید شخصیت‌ها را مسدود کنید. از طرفی می‌توانید پوششی برای خود ایجاد کنید و در میان بخار پنهان شوید.

در نهایت با توجه به موارد ذکر شده، می‌توان گفت که اترنال استرندز امکانات فراوانی را در گیم‌پلی خود ارائه خواهد داد که باعث می‌شود بازی هر کس از دیگری متفاوت باشد و زمینه برای خلاقیت بازیکنان فراهم شود. این بازی در تاریخی نامعلوم برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

