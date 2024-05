شرکت THQ Nordic امسال در تابستان، چهارمین نمایشگاه دیجیتالی سالانه خود را برگزار می‌کند.

این رویداد که از طریق یوتیوب، توییچ و استیم قابل مشاهده خواهد بود، روز جمعه، دوم آگوست (۱۲ مرداد) پخش می‌شود.

این ناشر بازی‌های ویدیویی پیرامون رویداد بعدی خود چنین گفت:

THQ Nordic اخبار مربوط به ریمستر Gothic 1 ،Titan Quest II و موارد بسیار دیگری را ارائه خواهد کرد، اما ما فعلاً رازهایی را برای خودمان نگه می‌داریم.

شرکت مادر THQ Nordic ، یعنی Embracer، اخیراً برنامه‌هایی را برای تقسیم شدن به سه شرکت جداگانه به نام‌های Asmodee ،Coffee Stain & Friends و Middle-earth Enterprises & Friends اعلام کرده است.

Asmodee به عنوان ناشر و توزیع کننده بازی‌های رومیزی، کارت‌های تجاری و بازی‌های رومیزی دیجیتال به کار خود ادامه خواهد داد. Coffee Stain & Friends روی بازی‌های ویدیویی کنسولی و موبایل، از جمله بازی‌های رایگان، آثار LiveOps و عناوین مستقل AA متمرکز خواهد بود.

این شرکت تحت بخش‌های پرمیوم و رایگان فعالیت خواهد کرد، که بخش پریمیوم شامل Coffee Stain، THQ Nordic، Ghost Ship، Tuxedo Labs، Tarsier، Amplifier Game Invest و سایرین می‌شود.

Middle-earth Enterprises & Friends روی توسعه و نشر بازی‌های AAA برای رایانه‌های شخصی و کنسول تمرکز خواهد کرد. این شرکت مالکیت IP‌های Lord of The Rings و Tomb Raider را به همراه عناوینی مانند Dead Island، Metro و Kingdom Come Deliverance را در اختیار دارد.