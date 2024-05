گزارش: بازی Lords Of The Fallen به گیم پس خواهد آمد

طبق گزارش یک رسانه، بازی Lords Of The Fallen به سرویس اشتراکی Game Pass اضافه خواهد شد. رسانه eXputer در گزارشی جدید اعلام کرده که بازی نقش‌آفرینی Lords of The Fallen، ساخته استودیوی اسپانیایی Hexworks، به سرویس اشتراکی Game Pass خواهد آمد. به گفته eXputer، این اتفاق در هفته پایانی ماه مه (اوایل خرداد) رخ خواهد […]