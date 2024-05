انتشار تصویر جدید انیمیشن Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie

طرفداران باب اسفنجی می‌توانند شاهد انتشار تصویر جدیدی از انیمیشن Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie با محوریت شخصیتی دوست داشتنی باشند.

طرفداران باب اسفنجی می‌توانند شاهد انتشار تصویر جدیدی از انیمیشن Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie با محوریت شخصیتی دوست داشتنی باشند. طرفداران فرنچاز انیمیشنی باب اسفنجی دوران بسیار جذاب و هیجان انگیزی را سپری می‌کنند. زیرا نیکلودئون نه تنها جشن ۲۵ سالگی مجموعه تلویزیونی باب‌اسفنجی شلوارمکعبی را جشن می‌گیرد که طرفدارانش مشغول سپری کردن فصل چهاردم آن می‌باشند، بلکه امسال و سال آینده نیز ۲ انیمیشن سینمایی دیدنی را نیز دریافت خواهند کرد که هر یک جنبه متفاوتی از دنیای زیر آب این فرنچایز را به تصویر خواهد کشید. در حالی که انیمیشن سینمایی The SpongeBob Movie: Search for SquarePants (فیلم باب اسفنجی: جست و جو برای شلوار مکعبی) برای اکران در سال ۲۰۲۵ میلادی برنامه ریزی شده اما تا آن زمان می‌توانیم به تماشای Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie بنشینیم که همین امسال منتشر خواهد شد. اثری حول محور سنجاب فرنچایز باب اسفنجی یعنی سندی چیکس که در تازه‌ترین تصویر منتشر شده دوست داشتنی‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال

Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie, The SpongeBob Movie: Search for SquarePants, باب اسفنجی

منبع متن: gamefa