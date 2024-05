دنی اسدی، موسیقی‌دان ایرانی، تهیه‌کننده و آهنگساز The Rogue Prince of Persia است

آقای دنی اسدی، موسیقی‌دان ایرانی مقیم کانادا، از همکاری خود در ساخت بازی The Rogue Prince of Persia خبر داد. روز گذشته، آقای اسدی در شبکه اجتماعی اینستاگرام در پستی اعلام کرد که با یوبیسافت (Ubisoft) و استودیوی Evil Empire در ساخت بازی The Rogue Prince of Persia همکاری می‌کند. به طور دقیق‌تر، او آهنگساز […]