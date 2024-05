هیدتاکا میازاکی (Hidetaka Miyazaki)، بازی‌ساز سرشناس از استودیوی FromSoftware، مجددا تاکید کرد که بسته‌الحاقی Shadow of the Erdtree، اولین و آخرین گسترش‌دهنده بازی Elden Ring خواهد بود.

بسته‌الحاقی Shadow of the Erdtree ماه آینده منتشر می‌شود و چه خوب، چه بد، تنها گسترش‌دهنده این بازی تحسین شده جهان باز خواهد بود. هر چند، این بدان معنی نیست که شاهد ساخت یک دنباله تمام‌عیار نباشیم.

هیدتاکا میازاکی، کارگردان این بازی، در مصاحبه با Zhihu، مجددا تاکید کرد که Shadow of the Erdtree اولین و آخرین گسترش‌دهنده اثر مذکور خواهد بود. پدیده عجیبی نیست، چرا که بازی Bloodborne نیز تنها یک گسترش‌دهنده با نام The Old Hunters را در گذشته دریافت کرد.

هر چند، او احساس می‌کند که سبک توسعه‌ در استودیو، این موقعیت را فراهم کرده است تا در یک اثر دیگر، به سرزمین میانه (The Lands Between) بازگردیم. البته که دنباله بازی تایید نشده است، اما پیش از این، هیدتاکا میازاکی در ماه فوریه به چنین موضوعی اشاره کرده بود.

بسته‌الحاقی بازی Elden Ring با نام Shadow of the Erdtree در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۴ (۱ تیر ۱۴۰۳) با قیمت ۴۰ دلار عرضه خواهد شد. همچنین، به عنوان بزرگ‌ترین گسترش‌دهنده ساخته شده توسط این استودیو، تبلیغ شد. این بار، بازی در سرزمین سایه (The Land of Shadow) جریان خواهد داشت. بیش از ده سلاح جدید و چالشی تازه با Malenia، تنها بخشی از محتوای این بسته‌الحاقی به‌شمار می‌رود.