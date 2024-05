رزمند پایک به فیلم Now You See Me 3 پیوست

رزمند پایک قرار است در فیلم Now You See Me 3 محصول کمپانی لاینزگیت نقش‌آفرینی کند.

فیلم Now You See Me 3 سومین فیلم از این مجموعه فیلم شعبده‌بازی کمپانی لاینزگیت به شمار می‌رود که مدتی پیش تولید آن در دستور کار قرار گرفت و حالا نیز بازیگر برنده جایزه امی و گلدن گلوب یعنی رزمند پایک با امضای قراردادی برای نقش‌آفرینی در این فیلم به خدمت گرفته شده است.

در حال حاضر مشخص نیست که رزمند پایک در این اثر سینمایی نقش چه شخصیتی را بازی می‌کند اما او در این فیلم در کنار بازیگران برجسته و سرشناسی همچون جسی آیزنبرگ، وودی هارلسون، آیلا فیشر، دیو فرنکو و مورگان فریمن هنرنمایی خواهد کرد. جاستیس اسمیت،‌ دومینیک سسا و آریا گرینبلات نیز بازیگران جدیدی هستند که در این فیلم تازه نقش‌آفرینی می‌کنند.

روبن فلیشر سکان کارگردانی فیلم Now You See Me 3 را در دست دارد و فیلم‌نامه این فیلم را نیز اریک وارن سینگر، ست گراهام اسمیت و مایک لزلی قلم زده‌اند. این اثر سینمایی قرار است بار دیگر با داستانی پر از توهم و شعبده‌بازی، کمدی و شگفتی، بیننده‌ها را در بهت و حیرت فرو ببرد و این در حالی است که در حال حاضر هنوز هیچ اطلاعاتی درباره داستان این اثر سینمایی منتشر نشده و جزئیات مربوط به آن پنهان نگه داشته شده‌اند.

رزمند پایک سابقه حضور در فیلم‌های برجسته‌ای را دارد و اخیرا نیز در فیلم برجسته و تحسین شده Saltburn ساخته امرالد فنل بازی کرده است. او همچنین یکی از بازیگران اصلی سریال The Wheel of Time محصول سرویس آنلاین آمازون پرایم ویدیو به شمار می‌رود.

در حال حاضر کمپانی لاینزگیت تاریخ دقیقی را برای زمان اکران فیلم Now You See Me 3 اعلام نکرده است.

منبع: collider