وس بال مسئول ساخت فیلم لایو اکشن Zelda است و به تازگی از ایده‌اش برای ساخت این اثر سینمایی گفته است.

وس بال فیلم‌سازی است که در فیلم‌های خودش سعی دارد تا دنیایی جذاب را برای مخاطبان به ارمغان بیاورد. او با سه‌گانه The Maze Runner توانست بینندگان را غرق دنیای دیستوپیایی و آخرالزمانی کند، دنیایی که پر از جلوه‌های بصری خیره‌کننده و تماشایی بود و با استقبال خوبی از سوی مخاطبان روبه‌رو شد.

حالا نیز این فیلمساز سکان کارگردانی فیلم Kingdom of the Planet of the Apes از مجموعه فیلم «سیاره میمون‌ها» را در دست داشته است، فیلمی که به زودی به روی پرده سینماها می‌آید. او در این فیلم تازه خودش نیز سعی کرده تا دنیایی پساآخرالزمانی را به نمایش بگذارد که در آن، میمون‌ها روی انسان‌ها سلطه پیدا کردند.

وس بال در آینده قرار است سکان کارگردانی فیلم لایو اکشن The Legend of Zelda را برعهده داشته باشد که اقتباسی از مجموعه بازی‌ای به همین نام است. وس بال بیان کرده که او سعی دارد تا در این فیلم تازه نیز جهانی جذاب و تماشایی را برای مخاطبان خلق کند و به دنبال بازیگری برای نقش لینک است.

اخبار سینما ، فیلم و سریال

Kingdom of the Planet of the Apes, Wes Ball, Zelda

منبع متن: gamefa