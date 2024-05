معرفی شرورانی که اهدافی غیرشرورانه داشتند | قسمت اول

در دنیای سرگرمی شاهد خلق شروران و به اصطلاح آدم‌های بدی هستیم که اگر نسبت به اهداف آن‌ها تامل نماییم، می‌توان نیت غیرشرورانه و حتی منطقی‌شان را درک نمود.

در تمام مدیوم‌های دنیای سرگرمی از فیلم و سریال گرفته تا بازی‌های ویدیویی، مهمترین عاملی که می‌تواند مخاطب را تحت تاثیر قرار دهد، به قدرت نویسندگی خالق داستان مربوط می‌شود که می‌توان شرورهایی را به تصویر بکشد که شاید بر روی کاغذ اهدافی بی‌رحمانه را در سر داشته‌ باشند اما اگر که به خواسته‌ها و نیاتشان متمرکز شویم، می‌توانیم متوجه شویم که چندان هم شرورانه به نظر نرسیده و حتی می‌توان درکشان کرد و با آن‌ها همراه شد.

اصولاً قهرمان داستان در اکثر مواقع کلیشه به نظر می‌رسد. قهرمانی که برای نجات دنیا و یا عزیزانش توسط شرور داستان به چالش کشیده شده و پس از تحمل سختی‌ها و مشقت‌های فراوان می‌تواند به عنوان ناجی ظاهر شده و با شکست دشمن خود، مورد تحسین و تشویق قرار گیرد. با این حال کمتر کسی به شرور داستان توجه می‌کند؛ کسی که اگر داستان و شخصیت پردازی درست و ارزشمندی حول محور او روایت شود، می‌تواند مخاطب را تحت تاثیر قرار داده و برخلاف قهرمان کلیشه‌ای، تا ابد در یادها باقی بماند.

این افراد حتی برای نجات جان عزیزانشان نیز برخلاف قهرمان داستان، در مسیری قدم می‌گذارند که فارغ از اعمال و رفتارهای کلیشه‌ای بوده و حتی بی‌رحمی‌های آن‌ها برای تحقق اهدافشان نیز در صورت نویسندگی درست می‌تواند منطقی و قابل درک جلوه نماید. به همین منظور در مقاله‌ای ۲ قسمتی به سراغ معرفی ۳۰ شرور از گوشه و کنار دنیای سرگرمی رفته‌ایم که می‌توان حق را به آن‌ها داد و شرارت‌هایشان را درک کرد. در ادامه با بخش نخست این مقالات با ما همراه باشید.

۳۰. کنت دوکو

فیلم و سریال ، مقالات سینما

Pixar, ُStar Wars, The Last Of Us, دنیای سینمایی دی‌سی, دنیای سینمایی مارول

منبع متن: gamefa