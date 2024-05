ساخت فیلم The Death of Robin Hood با حضور هیو جکمن

هو جکمن دوست داشتنی قرار است تا روایت کاملاً متفاوت و تیره و تاریکی از رابین هود را در فیلم The Death of Robin Hood نقش آفرینی نماید.

مایکل سارنوسکی که قرار است ما را به روزهای نخست حمله بیگانگان بی‌رحم و مرگبار در فیلم A Quiet Place: Day One (یک مکان ساکت: روز اول) ببرد، طبق تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری ددلاین در همکاری با هیو جکمن و جودی کومر برنامه ساخت فیلم The Death of Robin Hood (مرگ رابین هود) را تدارک دیده است که به زودی پروسه تولید و فیلم‌برداری آن آغاز خواهد شد تا با یکی از منحصر به فردترین روایت‌ها در قرون وسطی روبرو شویم.

این فیلم جلوه متفاوتی از شخصیت رابین هود را به معرض نمایش می‌گذارد. زمانی که بسیاری از دوستان و متحدان خود را از دست داده و در تنهایی و انزوا با گذشته خود به عنوان یک یاغی و تبهکار دست و پنجه نرم می‌کند. تنهایی‌ای که موجب می‌شود تا در طی نبردی غیرمنتظره متحمل جراحات شدیدی شده و فاصله چندانی با مرگ نداشته باشد و در چنین شرایط مرگباری، زنی غریبه به سراغش آمده و در ازای درمان از رابین هود می‌خواهد تا در مسیر رستگاری قدم بگذارد.

مایکل سارنوسکی نسبت به ساخت چنین پروژه‌ای اشتیاق فراوانی داشته و از بابت همکاری با هیو جکمن و جودی کومر برای نمایش داستانی متفاوت از رابین هود بسیار هیجان زده می‌باشد. نکته جالب ماجرا در این است که این داستان شباهت‌های قالل توجهی با فیلم لوگان داشته و امید می‌رود که هیو جکمن به مانند همیشه نقش آفرینی استادانه و تاثیرگذاری را از خود به معرض نمایش بگذارد.

در حال حاضر تاریخ اکرانی برای فیلم The Death Of Robin Hood اعلام نشده است.

منبع: کولایدر