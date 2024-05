ریبوت فرنچایز سینمایی Maze Runner توسط کمپانی دیزنی

به نظر می‌رسد که یکی از فرنچایزهای جذاب و هیجان انگیز ژانر علمی تخیلی به نام Maze Runner با فیلمی جدید و ریبوت شده به استقبال طرفدارانش خواهد آمد.

در دهه ۲۰۱۰ میلادی تولید اقتباس از رمان‌های نوجوانانه با رشد قابل توجهی روبر شد و موفقیت سری فیلم‌های بازی‌های گرسنگی باقی کمپانی‌های فیلمسازی را مجاب کرد تا به سراغ داستان‌های علمی تخیلی محبوبی رفته و برخی از آن‌ها را بر پرده سینما به تصویر بکشند. موجی که به یکباره شدت گرفت و فیلم‌های متعددی ساخته شد که بسیاری از آن‌ها با فروش ضعیفی در گیشه روبرو شده و خیلی زود از یادها فراموش شدند. با این حال در این بین سر و کله کمپانی فاکس قرن بیستم پیدا شد و فیلم The Maze Runner (دونده مارپیچ) را در سال ۲۰۱۴ میلادی روانه سینماهای جهان کرد.

اثری با نقش آفرینی بازیگرانی نظیر دیلن اوبرایان، کایا اسکودلاریو و ویل پولتر که وایتی علمی تخیلی را در دنیایی پسا-آخرالزمانی به تصویر می‌کشید و با استقبال مخاطبین روبرو شد تا حدی که فروش ۳۴۸ میلیون دلاری را در گیشه رقم زد و راه را برای ساخت ۲ فیلم دیگر به نام‌های Maze Runner: The Scorch Trials و Maze Runner: The Death Cure هموار نمود که همگی با موفقیت قابل توجهی در نزد طرفدارانشان روبرو شدند. فرنچایزی که طبق گزارشی غیرمنتظره به زودی ریبوت خواهد شد تا باری دیگر بر پرده سینما به نمایش در بیاید.

استودیوهای فاکس قرن بیستم زیر نظر کمپانی دیزنی قصد دارد تا در همکاری با نویسنده فیلم Transcendence یعنی جک پگلن شراط را برای ریبوت فرنچایز Maze Runner مهیا کرده و فیلم‌نامه فیلم جدید را به نگاریش در بیاورد. نکته امیدوارکننده برای طرفداران این مجموعه به بازگشت افرادی همچون الن گولداسمیت، ویک گادفری و مارتی بوون مربوط می‌شود که تهیه‌کنندگی ۳ گانه اصلی را بر عهده داشته‌اند. کارگردان Kingdom of the Planet of the Apes یعنی وس بال نیز جزوی از تهیه‌کنندگان جدید این ریبوت خواهد بود.

این مجموعه که اقتباسی از رمان‌های پرفروش جیمز دشنر محسوب می‌شود، گروهی از نوجوانان را به تصویر می‌کشد که درون یک هزارتو از خواب بیدار شده و مجبور می‌شوند تا برای بقا در برابر موجوداتی مرگبار و آدم‌خوار با یکدیگر متحد شده و به مبارزه بپردازند. روایتی سراسر تنش و استرس که ۳ گانه اصلی به نحو احسنت فضای پسا-آخرزمانی دنیای جیمز دشنر را به معرض نمایش گذاشته بود.

گزارش منتشر شده ادعا می‌کند که کمپانی دیزنی و استودیوهای فاکس قرن بیستم در نظر دارند تا ریبوت Maze Runner را به گونه‌ای تولید نمایند که از یک سو دنباله‌ای بر اتفاقات ۳ گانه اصلی باشد و در عین حال بتواند داستان منحصر به فرد خود را روایت نماید. مسئله‌ای که می‌تواند نشانه‌ای بر عدم بازگشت بازیگران اصلی بوده باشد و شاهد حضور تیم بازیگری کاملاً جدیدی خواهیم بود.

در حال حاضر تاریخ اکرانی برای ریبوت فیلم Maze Runner اعلام نشده است.

منبع: کولایدر