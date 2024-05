بهترین بازی‌ها درون دیگر بازی‌های ویدیویی

در این مقاله ما قصد داریم به چنین حواس پرتی‌های سرگرم‌کننده در بازی‌های ویدئویی بپردازیم: بازی‌های دوست‌داشتنی در درون بازی‌های ویدئویی. شما احتمالاً با از این دست بازی‌ها مواجه شده اید مثل بازی Gwent در ویچر ۳ یا Blitzball در فاینال فانتزی ۱۰. این ها صرفاً مینی گیم‌های معمولی و استاندارد نیستند بلکه تجربیاتی پربار هستند که اگر فرصت کافی به آنها داده شود می‌توانند به بازی مستقل تبدیل شوند.

بازی Queen’s Blood بخشی از ترند بازی‌های مدرن در درون بازیهای ویدئویی است. در دو ماههٔ اول سال ۲۰۲۴ بازی Like a Dragon: Infinite Wealth چندین بازی مختلف را در جهان وسیع نقش‌آفرینی خود قرار داد و Jujutsu Kaisen: Cursed Clash دارای بازی جالب Jujutsa 2024 Baseball، یک بازی رتروی بیسبال که می‌شود گفت از خود بازی اصلی به مراتب بهتر است.

Dondoko Island / Crazy Eats / Sujimon

بازی: Like a Dragon: Infinite Wealth

یک سری نقش‌آفرینی وسیع با قلبی از جنس طلا، Infinite Wealth سنت فرنچایز Like a Dragon را در وفاداری و تعهد به ترسیم خطوط داستانی صادقانه درباره قدرت دوستی، تنوع در بازی و سرگرمی صاف‌وساده ادامه می‌دهد. داستان Infinite Wealth در هاوایی و چند شهر در ژاپن جریان دارد و به نظر می‌رسد فعالیت‌های موجود در آن بی‌پایان‌اند. در بازی مینی گیم‌های مورد انتظار کوچکی مثل بازی‌های ورزشی، بازی‌های ورقی، بازی‌های عاشقانه و غیره حضور دارند اما سه بازی به‌خصوص از جمله Dondoko Island الهام گرفته از بازی Animal Crossing، Crazy Eats الهام گرفته از Crazy Taxi و پارودی خنده‌دار Pokémon به نام Sujimon هر یک به اندازهٔ سرگرم‌کننده، جذاب و عمیق هستند که بتوانند به‌صورت مستقل در این لیست قرار بگیرند. در مرکز تمامی این سرگرمی‌ها ایچیبان کاسوگای دوست‌داشتنی قرار دارد که همیشه عینک خوش‌بینی بر چشم دارد و از همه‌کس پشتیبانی و حمایت می‌کند تا جایی که دائماً دشمنانش را به دوستان عمری تبدیل می‌کند. با اینکه Infinite Wealth از نظر فنی یک مجموعه از داستان‌های منتخب نیست با آنها جنبه چیزی را به اشتراک دارد: اگر از کاری که در حال حاضر مشغولش هستید خوشتان نمی‌آیند کافی است چند دقیقه صبر کنید. بعد از چند دقیقه سرگرم کاری کاملاً متفاوت خواهید بود.

Queen’s Blood

بازی: Final Fantasy 7 Rebirth

Queen’s Blood ظاهری ساده دارد، یک صفحه بازی ۳ در ۵ و مجموعه ورق‌هایش حاوی موجودات و آدم بدهای داستان فاینال فانتزی ۷ می‌شوند اما سرگرمی اصلی در جایی شروع می‌شود که یک مسابقه را شروع می‌کنید و صفحه را با استفاده از ورق‌های sweeper، levrikon و elphadunks پر کرده و پیروزی را از آن خود می‌کنید. آیا من در حین شکست دادن رقیبم از قوانین بازی باخبر بودم؟ خیر. من هنوزم درست نمی‌دانم یک elphadunk چیست اما این مسئله ای است که بیش از هر چیز مرا تحت تاثیر دستاورد سازندگان فاینال فانتزی ۷ ریبرث قرار داده است. شما می‌توانید از Queen’s Blood بدون اینکه در بازی حرفه ای شوید لذت ببرید.

Holotactics

بازی: Star Wars Jedi: Survivor

مشابه بسیاری از هواداران استار وارز من همیشه می‌خواستم شطرنج هولوگرامی بازی کنم، بازی آینده‌گرایی که برای اولین‌بار در A New Hope معرفی شد. با اینکه بازی holotactics در Star Wars Jedi: Survivor شطرنج هولوگرامی نیست مشخص است که خالق آن از این بازی برای طراحی مینی گیم autochess جالب خود الهام گرفته است. قوانین بازی ساده‌اند: مهره‌های رقیب را از دور خارج کنید پیش از اینکه او این کار با مهره‌های شما بکند. شما در آغاز هر بازی چند امتیاز در اختیار دارید تا واحدهای مختلف را بر روی صفحه قرار دهید و سپس آنها را رها می‌کنید.

اعمال از اینجا شکل می‌گیرند. وقتی واحدهایتان برنده می‌شوند امتیاز بیشتری به دست می‌آورید. این امتیازات به راند بعدی منتقل شده و به شما اجازه می‌دهند مهره‌های بیشتری را به کار بگیرید. در صورت باخت باید بازی را از اول شروع کنید. اگر در تمامی راندها پیروز شوید جوایز خوبی به دست می‌آورید. بازی کانسپت جدیدی ندارد و خیلی هم پیچیده نیست بااین‌حال holotactics تنوع خوبی در بین مأموریت‌های جانبی ایجاد می‌کند. هرچند آنچه که holotactics را به جایگاه یکی از برترین بازی‌ها در درون بازی‌های ویدئویی می‌برد این است که چقدر به طور طبیعی در جهان استار وارز جای می‌گیرد. اگر شما Bhima و Tulli را نجات دهید آنها در پایگاه عملیاتی‌تان مستقر می‌شوند. آنها یکی از دو شخصیت غیر قابل بازی هستند که می‌توانید به Rambler’s Reach بیاورید تا به ساخت و شکوفایی رسیدن آن کمک کنند.

وقتی برای اولین‌بار holotactics را انجام می‌دهید دست سادهٔ آن در اختیارتان قرار می‌گیرد اما با گشت‌وگذار در دنیاهای دیگر می‌توانید دشمنان و موجودات را اسکن کرده و مهره‌های جدید به دست بیاورید. اسکن‌کردن وقت زیادی نمی‌برد پس مجبور نیستید برای گسترش مینی گیمی که معلوم نیست بازی خواهید کرد یا نه وقت بیشتری بگذارید.

Demontower

بازی: Night in the Woods

Demontower یک بازی مخفی بر روی لپ‌تاپ پروتاگونیست در بازی محبوب Night in the Woods است. اولین باری که من بر روی آیکون آن کلیک کردم انتظارات زیادی از بازی نداشتم. با خودم فکر کردم احتمالاً یک انیمیشن کوتاه پخش می‌شود و تمام. اما سازندگان مرا با قراردادن یک بازی کامل اکشن سورپرایز کردند. در Demontower شما راهتان در طبقات سیاه‌چال تاریک و در کنترل یک گربهٔ پیکسلی بانمک باز می‌کنید. شما می‌توانید سلاح‌های مختلف را گردآوری کنید و باتوجه‌به سبک بازی‌تان به پایان‌های متفاوت برسید. Demontower تنها یک «مینی گیم» دیگر از سازندگان بازی Night in the Woods نیست. طبق گفته‌های یکی از اعضای تیم ناشر این بازی ساخته یک سازندهٔ دیگر است و به معنای واقعی کلمه یک بازی در درون یک بازی است.

Tycoon

بازی: Persona 5 Royal

وقتی Atlus بازی Persona 5 Royal را منتشر کرد تیم سازنده بازی اورجینال P5 را با اضافه‌کردن مینی گیمی به نام Tycoon توسعه داد. ساخته شده بر اساس یک بازی واقعی ورقی Tycoon چهار راند دارد که بر اساس ورق‌های استفاده شده به پایان می‌رسد. نوبت‌ها به‌سرعت بین طرفین رد شده و هر بازیکن یا شخصیت سعی دارد ورق‌هایی باارزش هرچه بالاتر استفاده کند تا یک دور را ببرد و امتیاز جمع کند. من وارد جزئیات قوانین بازی نمی‌شوم زیرا بعضی از ورق‌ها قابلیت‌های به خصوصی دارند که گیم‌پلی بازی را تغییر می‌دهند اما مهم‌ترین چیزی که باید دربارهٔ Tycoon بدانید این است که تنش‌زا نیست. برخلاف دیگر بازی‌های ورقی لازم نیست خیلی فکر کنید. بازی تمامی امتیازات و دیگر آمار موردنیاز را برای شما گردآوری می‌کند. Tycoon فرصت مناسبی برای سپری‌کردن وقت بیشتر با اعضای Phantom Thieves است البته اگر بتوانید سرخوردگی مورگانا را وقتی او را شکست می‌دهید تحمل کنید.

Junimo Kart

بازی: Stardew Valley

به نظر من مینی گیمی که بتواند آن بخش از ذهنم را که مرا به دوران کودکی‌ام برده و باعث شود بخواهم هر مرحله را رد کنم بهترین مینی گیم است. این دقیقاً همان اتفاقی است که هنگام تجربه Junimo Kart در Stardew Valley برایم افتاد. Junimo Kart یک سکو بازی خودکار است که شما باید در آن پرش‌هایتان را زمان‌بندی کنید تا بتوانید از روی بخش‌های شکسته ریل به‌درستی عبور کنید. توجه به جزئیات و علاقه‌ای که در ساخت بازی به کار برده شده در محصول نهایی کاملاً مشهود است. موسیقی مخصوص هر مرحله به همراه گرافیک پیکسلی جالبی رندر شده که با حال و هوای کلی بازی همخوانی دارد.

Machine Strike

بازی: Horizon Forbidden West

بهمن ناشی از عرضهٔ الدن رینگ در اوایل سال ۲۰۲۲ فقط Horizon Forbidden West را دفن نکرد و در کنار آن یکی از اولین و بهترین بازی‌های تاکتیکی این نسل از کنسول‌ها را نیز دفن کرد: Machine Strike

Machine Strike به‌عبارت‌دیگر Gwent بازی Horizon Forbidden West است. یک بازی کوچک فوق‌العاده که می‌توانست به‌صورت مستقل روی پای خودش بایستند. بازی ترکیبی صفحهٔ شطرنجی مربعی Into the Breach و محاسبات زیرکانهٔ Fire Emblem است. مهره‌هایتان چوب قطعات چوبی هستند که به شکل هیولاهای روباتیکی که توصیف‌کننده هورایزن هستند درآمده‌اند و هر یک قابلیت‌های مختلفی دارند. در این بازی برنامه ریزی بیشترین اهمیت را دارد و اغلب اوقات شما وقتی متوجه این مسئله می‌شوید که دیگر کمی دیر شده است.

Gwent

بازی: The Witcher 3

Gwent: The Witcher Card Game یک بازی جمع‌آوری کارت است که ابتدا به‌صورت مینی گیم در بازی The Witcher 3: Wild Hunt قرار داشت اما جالب این است که بدانید این بازی بدون ماراتن ۴۸ ساعته طراح اصلی بازی دامین مونیر و دوستش میسر نمی‌شد. گوئنت از بازی ورقی که دورف ها در سری اصلی رمان‌های ویچر بازی می‌کنند الهام گرفته است و این دو نفر توانستند با اختصاص تنها دو روز در آخر هفته یک پروتوتایپ از بازی را کامل کنند اما نتیجه فوق‌العاده بود و این بازی دیجیتالی ورقی اکنون جایگاهی در تاریخ بازی‌های ویدئویی را از آن خود کرده است.

حال شاید برایتان سؤال پیش بیاید چرا Gwent این‌قدر موفق بود؟ خوب مثل هر بازی خوب جمع‌آوری کارت Gwent هنرساخت جذابی دارد. بازیکنان در Magic: The Gathering نقش میج های را برعهده می‌گیرند و به یکدیگر از طریق ورد خوانی حمله می‌کنند ولی بازیکنان Gwent نقش فرماندهان میدان نبرد را برعهده دارند که قشون‌های مختلفی در اختیار دارند. در نسخهٔ اورجینال بازی سه نوع مختلف لشکر وجود داشتند که به نبرد نزدیک، تن به تن و سلاح‌های محاصره تقسیم می‌شد. برای بازی مستقل Gwent این مدل ساده‌تر شد و به دو گروه تقسیم شد. این سبک مبارزه باعث الهام‌گیری رقیبان مانند The Elder Scrolls: Legends شد که در سال ۲۰۱۹ ساخت آن متوقف شد. بااین‌حال بازی Star Wars: Unlimited در سال جاری منتشر شد که این بازی هم مشابه گوئنت ارائه‌دهنده دو ردیف است که یکی به واحدهای زمینی تعلق دارد و دیگر به واحدهای فضایی.

اگر می‌خواهید Gwent را تجربه کنید نسخهٔ رایگان آن در دسترس قرار دارد. آخرین آپدیت برای بازی در ماه اکتبر سال ۲۰۲۳ برای بازی منتشر شد و تغییرات و رفع مشکلات آینده بازی از این به بعد توسط جامعه بازیکنان صورت خواهد گرفت.

QUB3D

بازی: Grand Theft Auto 4

پراکنده در سرتاسر جهان لیبرتی سیتی QUB3D است یک بازی آرکید قابل بازی که نزدیک‌ترین چیز به یک بازی تتریس ساخته شده توسط راکستار است. QUB3D در GTA 4 برداشت راکستار از ژانر جفت‌کردن مربع‌ها در ردیف‌های مختلف است که گیم‌پلی مشابه Atari’s Klax بازی ساخته کپ کام و Puyo Puyo سگا دارد. مثل Puyo Puyo بازیکنان باید چهار موزاییک هم رنگ را ردیف کنند و تعداد رنگ‌های قابل بازی با پیشروی افرایش پیدا می‌کند. برای جلوگیری از پیچیدگی بیش از حد و برای تکراری نشدن فرمول بازی، QUB3D حرکات خاص پاک‌کننده موزاییک دارد که نشان‌دهنده عمق بیشتر در گیم‌پلی بازی است.

QUB3D حاصل دوره‌ای از بازی‌های ویدئویی است که سازندگان این بازی‌های کوچک آرکیدی را در بازی‌هایشان قرار می‌دادند مثل Mortal Kombat: Deception و Project Gotham Racing که حرکتی ریسکی در فضای بازی‌های کمتر ریسکی تریپل ای بود. بله QUB3D برای مقایسه‌شدن با حد و اندازه‌های بازی چون Tetris کمی بیش از حد ساده است اما به نظر من تشویق‌کردن سازندگان به ساخت مینی گیم‌های مبتکرانه و حتی تلاش برای ساخت بازی بهتر از تتریس بهتر از دلسرد کردن آنان است و اگر در ساخت بازی بهتر از تتریس به موفقیت نرسیدند دست‌کم بازی پازلی قابل‌قبولی را ارائه خواهند داد که اگر به مذاق بازیکنان خوش بیاید ممکن است به یک بازی مستقل تبدیل شود.

Geometry Wars

بازی: Project Gotham Racing 2

وقتی مشغول یک بازی مسابقه‌ای هستید آخرین چیزی که انتظارش را دارید پیداکردن یک بازی آرکید شوتر در آن است. بازی Project Gotham Racing 2 ساختهٔ Bizarre Creations است که بر روی ایکس‌باکس منتشر شد و مورد تحسین بازیکنان و منتقدان قرار گرفت اما بخشی از این تحسین‌ها به‌خاطر مینی گیم داخل بازی به نام Geometry Wars بود. این بازی را می‌شد از طریق یک آرکید مجازی در گاراژ بازی اجرا کرد. Geometry Wars به طرز غافلگیرکننده‌ای یک بازی رتروی شوتر تمیز و باکیفیت بود که در آن در طول صفحه پرواز می‌کردید و اشکال مختلف را نابود می‌کردید تا امتیاز بالاتری به دست بیاورید. به‌راحتی می‌شد دید که اعضای تیم علاقه و توجه زیادی خرج آن کرده‌اند و می‌خواستند بر روی چیزی کار کنند که خلاقیت بیشتری از ساخت دوباره و دقیق اجزای یک اتومبیل لازم دارد. با اینکه Geometry Wars مینی گیم جالبی بود محبوبیتش در میان بازیکنان با Geometry Wars: Retro Evolved به اوج خود رسید. این بازی بر روی ایکس‌باکس ۳۶۰ عرضه شد و از همه نظر نسخه‌ای بهبودیافته از بازی اورجینال بود تا جایی که در نهایت به جایگاه نخست چارت‌های سرویس Xbox Live Arcade می‌رسد. دنباله‌های بعدی در رسیدن به موفقیت و محبوبیت Geometry Wars: Retro Evolved شکست می‌خورند اما همین که یکی از محبوب‌ترین بازی‌های آرکید این دوران از یک بازی مسابقه‌ای متولد شد واقعاً پدیده‌ای شگفت‌انگیز است.

Blitzball

بازی: Final Fantasy 10

در سال ۲۰۰۲، مشاهده خلق یک ورزش فانتزی (از ترکیب بخش‌هایی از واترپولو، فوتبال و فوتبال آمریکایی) با عمق زیاد در استراتژی و قابلیت انجام دوباره و چندباره رویداد شگفت انگیزی بود. Blitzball که در بازی فاینال فانتزی ۱۰ قرار داده شده بود حتی دارای حالت‌های لیگ و تورنمنت بود، قابلیت‌هایی که بعضی از بازی‌های کاملاً ورزشی فاقدشان بودند. تاحدی من خیلی به Blitzball علاقه مند شدم زیرا از همه لحاظ مطابق سلیقه ام بود. من همیشه به بازی‌های ورزشی بیشتر از بازی‌های نقش‌آفرینی علاقه داشتم خصوصاً وقتی سنم کمتر بود و به وضوح به یاد می‌آورم که برادرم را که بیشتر به بازی‌های نقش‌آفرینی علاقه داشت با تکرار دوبارهٔ Blitzball در عوض دنبال کردن داستان اصلی بازی اذیت می‌کردم. از طرف دیگر من Blitzball را به خاطر بازیکن حرفه ای آن Wakka خیلی دوست داشتم. فکر کنم او اولین شخصیت تخیلی خوش تیپی بود که علاقه مندش شده بودم پس منطقی بود که از چیزهایی که او خوشش می‌آمد خوشم بیاید.

