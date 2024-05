تاریخ اکران فیلم Fast X Part 2 مشخص شد

کارگردان فیلم Fast X Part 2 به تازگی در صحبت‌های خودش از تاریخ اکران حدودی این اثر سینمایی خبر داده است.

چند روز پیش بود که یکی از ستاره‌های فرنچایز «سریع و خشن» یعنی تایریس گیبسون از وضعیت فیلم‌برداری و تولید جدیدترین فیلم این مجموعه یعنی فیلم Fast X Part 2 گفته بود و بیان کرده بود که فیلم‌برداری این فیلم قرار است از اوایل سال ۲۰۲۵ میلادی شروع شود.

حالا لوئیس لتریر کارگردان فیلم قبلی این مجموعه که سکان کارگردانی فیلم Fast X Part 2 را نیز در دست دارد، نه تنها صحبت‌های تایریس گیبسون را تأیید کرده است بلکه جزئیات بیشتری از این اثر سینمایی مورد انتظار و محبوب را نیز برای طرفداران آشکار کرده است.

در رویداد CCXP MX، لوئیس لتریر آشکار کرده که فیلم Fast X Part 2 قرار است در سال ۲۰۲۶ میلادی به روی پرده سینماها بیاید که ۲۵ سال پس از اکران فیلم اول این مجموعه خواهد بود. این کارگردان همچنین بیان کرده که فیلم‌برداری فیلم از اوایل سال آینده میلادی شروع خواهد شد.

اولین فیلم The Fast and the Furious در تاریخ ۲۲ ژوئن سال ۲۰۰۱ میلادی اکران شد و همین تاریخ در سال ۲۰۲۶ میلادی نیز می‌تواند زمان بسیار خوبی برای اکران فیلم یازدهم این مجموعه روی پرده سینماها باشد. با این حال، هنوز کمپانی یونیورسال تاریخ دقیقی برای اکران این فیلم روی پرده سینماها تعیین نکرده است.

منبع: comicbook