هر آنچه از فیلم Mufasa: The Lion King می‌دانیم

در مقاله‌ی امروز مروری می‌کنیم بر تمام اطلاعاتی که تاکنون از پیش‌درآمد مورد انتظار لایواکشن The Lion King، یعنی Mufasa: The Lion King منتشر شده است. لایواکشن The Lion King (شیرشاه)، محصول سال ۲۰۱۹ که به کارگردانی جان فاورو و بر اساس فیلمنامه‌ای از جف نیثنسن توسعه یافته بود؛ علی‌رغم دریافت نقدهای نه‌چندان دلگرم‌کننده از […]

هر آنچه از فیلم Mufasa: The Lion King می‌دانیم علی جلیلی ۱۰:۰۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

در مقاله‌ی امروز مروری می‌کنیم بر تمام اطلاعاتی که تاکنون از پیش‌درآمد مورد انتظار لایواکشن The Lion King، یعنی Mufasa: The Lion King منتشر شده است. لایواکشن The Lion King (شیرشاه)، محصول سال ۲۰۱۹ که به کارگردانی جان فاورو و بر اساس فیلمنامه‌ای از جف نیثنسن توسعه یافته بود؛ علی‌رغم دریافت نقدهای نه‌چندان دلگرم‌کننده از سوی منتقدان به موفق‌ترین لایواکشن‌ تاریخ دیزنی تبدیل شد و با فروش ۱.۶ میلیارد دلاری این اثر در سراسر جهان، برگ تازه‌ای در تاریخ این فرنچایز محبوب گشوده شد. حدود یکسال بعد از انتشار این اثر، دیزنی کار بر روی فیلم Mufasa: The Lion King (موفاسا: شیرشاه) را اعلام کرد. این فیلم هم به عنوان یک پیش‌درآمد و هم به عنوان یک دنباله برای فیلم The Lion King عمل خواهد کرد و بر زندگی موفاسا در دوران کودکی متمرکز خواهد بود. همچنین بخشی از این فیلم روایتگر وقایعی خواهد بود که پس از فیلم The Lion King رخ می‌دهد. فیلم Mufasa: The Lion King به کارگردانی بری جنکینز که بیش‌تر با کارگردانی فیلم Moon Light (نور ماه) شناخته می‌شود در حال توسعه است. همچنین جف نیثنسن باری دیگر برای نگارش فیلمنامه‌ی این اثر به فرنچایز Lion King بازگشته است. در ادامه نگاهی می‌کنیم بر تمام اطلاعاتی که از این اثر مورد انتظار به طرق مختلف بیرون درز پیدا کرده‌اند. انتخاب سردبیر ، فیلم و سریال ، مقالات سینما Aaron Pierre, Disney, Kelvin Harrison Jr, Mufasa: The Lion King, The Lion King منبع متن: gamefa