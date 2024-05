ایزابلا مرسد که نقش دینا را در فصل دوم سریال The Last of Us بازی می‌کند، از یک صحنه جنجالی و بحث‌برانگیز در فصل دوم این سریال خبر داده است.

اولین فصل از سریال «آخرین بازمانده از ما» محصول شبکه اچ‌بی‌او توانست توجه افراد بسیار زیادی را به خودش جلب کند و تحسین آن‌ها را برانگیزد، چه کسانی که جزو طرفداران این بازی‌ها بودند و چه کسانی که اصلا با این بازی‌ها آشنایی نداشتند. از همین رو، از همین الان هیجان و هایپ برای فصل دوم این سریال بسیار زیاد است.

ایزابلا مرسد از جمله بازیگران جدیدی است که در فصل دوم به سریال «آخرین بازمانده از ما» اضافه شده و قرار است نقش شخصیتی به نام دینا را در این سریال بازی کند. حالا این بازیگر در مصاحبه تازه خودش از حضورش در قامت این شخصیت و همچنین رابطه این شخصیت با الی صحبت کرده است.

اخبار سینما ، فیلم و سریال

HBO, Isabela Merced, The Last Of Us

منبع متن: gamefa