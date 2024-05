هیدتاکا میازاکی (Hidetaka Miyazaki)، کارگردان استودیوی From Software و بازی Elden Ring، در مصاحبه اخیرش اطلاعات جدیدی درباره پایان‌های بسته‌الحاقی Shadow of the Erdtree ارائه کرده است.

به گفته استودیوی From Software، بسته‌الحاقی Shadow of Erdtree، بزرگترین بسته‌الحاقی این استودیو خواهد بود. این بسته‌الحاقی شامل بیش از ۱۰ باس جدید، سلاح‌های جدید و نقشه‌ای به اندازه منطقه Limgrave در بازی اصلی می‌شود. اخیرا نیز آقای میازاکی درباره پایان‌های Shadow of the Erdtree صحبت کرده است.

در مصاحبه با نشریه چینی zhuanlan-zhihu، آقای میازاکی اعلام کرد که Shadow of the Erdtree دارای چندین پایان مختلف خواهد بود، اما تعداد آن‌ها به اندازه پایان‌های بازی اصلی نیست. به گفته او، بازیکنان در خط داستانی Shadow of the Erdtree با تصمیمات سختی مواجه خواهند شد. آقای میازاکی همچنین گفت که پایان‌های بازی اصلی، تاثیری روی وقایع بسته‌الحاقی نخواهند داشت. بازی Elden Ring، دارای ۶ پایان مختلف بود.

بسته‌الحاقی Elden Ring: Shadow of the Erdtree در تاریخ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۴ (۱ تیر ۱۴۰۳) برای کنسول‌های نسل هشتم و نهم و رایانه‌های شخصی عرضه ‌می‌شود. این اکسپنشن ۴۰ دلاری، تنها بسته‌الحاقی بازی Elden Ring خواهد بود.