بازی‌های Lords of the Fallen و Sniper Ghost Warrior Contracts 2 راهی گیم پس می‌شوند

طبق توافق دو شرکت مایکروسافت و CI Games، عناوین Lords of the Fallen و Sniper Ghost Warrior Contracts 2 در تاریخی نامعلوم در دسترس مشترکان سرویس گیم پس قرار خواهند گرفت. این در حالی است که شایعات اخیر به انتشار بازی Lords of the Fallen روی گیم پس در اواخر ماه می اشاره داشته‌اند. این […]