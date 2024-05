آیا Perfect Dark یا State of Decay 3 در شوکیس ایکس باکس حضور خواهند داشت؟

این احتمال وجود دارد که در رویداد ماه آینده‌ی ایکس باکس شاهد نمایش جدیدی از Perfect Dark یا State of Decay 3 باشیم. مایکروسافت چندی پیش تایید کرد که شوکیس بعدی ایکس باکس در تاریخ ۹ ژوئن (۲۰ خرداد) برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود در این رویداد عناوینی همچون Indiana Jones and the Great Circle، […]