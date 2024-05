جزئیات بیشتری از فصل دوم سریال House of The Dragon منتشر شد

استیو توسان بازیگر نقش کورلیس ولاریون در سریال تحسین‌شده‌ی House of The Dragon از فاصله‌ی زمانی میان وقایع فصل اول و دوم این اثر می‌گوید. در جریان یک پنل از رویداد CCXP، بازیگران سریال House of The Dragon (خاندان اژدها) جزئیات شایان توجهی را از فصل دوم این سریال تحسین‌شده به اشتراک گذاشتند. استیو توسان […]