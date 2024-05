شعبه ایالات متحده باندای نامکو (Bandai Namco) مسابقه‌ای تدارک دیده که یکی از جوایز آن، مجسمه‌ای ۳ متری از Messmer، شخصیت بسته‎‌الحاقی Elden Ring Shadow of the Erdtree است.

شرکت باندای نامکو مسابقه Return to Grace را معرفی کرد. این مسابقه ویدیویی با محوریت بازی Elden Ring بوده و تنها ساکنان ایالات متحده می‌توانند در آن شرکت کنند.

طرفداران با ساختن ویدیویی زیر ۵ دقیقه، می‌توانند در چندین بخش به رقابت بپردازند که برنده هر کدام از آن‌ها یک جایزه دریافت خواهد کرد. بخش‌های مختلف این مسابقه به شرح زیر هستند:

بهترین تریلر

بهترین روایت

بهترین اکشن

بهترین کارگردانی

بهترین کمدی

بهترین استفاده از صدا

بهترین طراحی زره

بهترین استفاده از محتوای Elden Ring

