واکنش شینجی میکامی به تعطیلی Tango Gameworks

آقای شینجی میکامی، خالق سری Resident Evil و موسس استودیوی Tango Gameworks، به بسته شدن این استودیوی واکنش نشان داد.

روز گذشته، مایکروسافت ۴ استودیوی Tango Gameworks، Arkane Austin، Alpha Dog و Roundhouse Games را تعطیل کرد. آقای شینجی میکامی (Shinji Mikami)، موسس استودیوی Tango Gameworks که مدتی پیش از آن جدا شده بود، در شبکه اجتماعی X درباره تعطیلی این استودیو چنین گفت:

تانگو بسته شد. [این اتفاق] ناراحت‌کننده است.

استودیوی Tango Gameworks سازنده بازی‌های The Evil Within، The Evil Within 2، Ghostwire Tokyo و Hi-Fi Rush بود.

آقای میکامی مدتی پیش در مصاحبه‌ای گفته بود که علت جدایی‌اش از Tango Gameworks این بوده که او دیگر نمی‌خواهد اثری در ژانر ترس بسازد و قصد دارد با بازی‌سازان جوان روی پروژه‌های دیگری کار کند.

آخرین ساخته استودیوی Tango Gameworks بازی Hi-Fi Rush بود. این بازی اکشن برای ایکس باکس سری ایکس/اس، پلی استیشن ۵ و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد.