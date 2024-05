فروش نینتندو سوییچ از ۱۴۱ میلیون دستگاه گذشت

از زمانی که نینتندو سوییچ در اوایل سال ۲۰۱۷ وارد بازار شد است، به واسطه‌ی انحصاری‌های برتر مانند Super Smash Bros. Ultimate ،Pokemon Scarlet and Violet و The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom در سال گذشته، یکی از پیشگامان فروش جهانی در حوزه‌ی کنسول و بازی بوده است. موفقیت عظیم فیلم برادران سوپر ماریو پس از عرضه در سینما‌ها در سال ۲۰۲۳ همچنین به فروش بیشتر کنسول‌های نینتندو سوییچ در کشور‌هایی مانند مکزیک و آمریکای جنوبی کمک کرد.

در نتیجه نینتندو سوییچ در طول هفت سال گذشته از نقاط عطف فروش مختلفی عبور کرده و رکورد‌های متعددی را شکسته است. در فوریه‌ی ۲۰۲۳، اعلام شد که نینتندو سوییچ از نظر فروش از پلی‌استیشن ۴ پیشی گرفته است و این کنسول در اواخر همان سال از ایکس باکس ۳۶۰ نیز فروش بیشتری داشت. در فوریه‌ی امسال، مشخص شد که نینتندو سوییچ دستگاه‌های گیم بوی خود نینتندو را شکست داده و حتی پس از کاهش فروش جهانی سالانه‌ی کنسول، به پرفروش‌ترین کنسول تاریخ در ژاپن تبدیل شده است.

حال آخرین آمار فروش سوییچ در آخرین گزارش نینتندو اعلام شده است. بر اساس این گزارش، سوییچ از زمان عرضه در سال ۲۰۱۷ در مجموع ۱۴۱.۳۲ میلیون دستگاه فروخته است که ۱۵.۷۰ میلیون دستگاه در سال مالی ۲۰۲۴ منتهی به مارس جاری فروخته شده است. این در واقع کاهش ۱۲.۶ درصدی نسبت به ارقام سال مالی ۲۰۲۳ است که در فروش ۱۷.۹۷ میلیون واحد ذکر شده بود. صرف‌ نظر از این، ۳.۸۶ میلیون نسخه‌ی معمولی سوییچ در طول سال مالی ۲۰۲۴ فروخته شده که برای مقایسه، فروش مدل اولد ۹.۳۲ میلیون و مدل لایت ۲.۵۲ میلیون دستگاه در همان بازه‌ی زمانی بوده است.

نینتندو پیش‌بینی کرده که سوییچ در سال مالی آینده حدود ۱۳.۵ میلیون دستگاه بفروشد که مجموع فروش آن را به ۱۵۴.۸۲ میلیون می‌رساند. اگر اینطور باشد، نینتندو سوییچ می‌تواند از پلی‌استیشن ۲ با ۱۵۵ میلیون نسخه پیشی بگیرد و به عنوان پرفروش‌ترین کنسول بازی تاریخ شناخته شود. در میان سیستم‌های مختلف نینتندو، سوییچ در حال حاضر پس از DS در جایگاه دوم قرار دارد و از سخت‌افزار‌های کلاسیک مانند Nintendo Wii پیشی گرفته است. علاوه‌بر فروش سوییچ، نینتندو آمار پرفروش‌ترین بازی‌های انحصاری این کنسول را نیز منتشر کرده است. طبق این آمار، به نظر می‌رسد که بیش از ۱۲۳۵.۸۲ میلیون بازی سوییچ در سراسر جهان فروخته شده است.

۱۰ بازی انحصاری پرفروش نینتندو سوییچ

نام بازی میزان فروش به میلیون Mario Kart 8 Deluxe ۶۱.۹۷ Animal Crossing: New Horizons ۴۵.۳۶ Super Smash Bros. Ultimate ۳۴.۲۲ The Legend of Zelda: Breath of the Wild ۳۱.۸۵ Super Mario Odyssey ۲۷.۹۶ Pokemon Sword / Pokemon Shield ۲۶.۲۷ Pokemon Scarlet / Pokemon Violet ۲۴.۹۲ Super Mario Party ۲۰.۶۶ The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ۲۰.۶۱ New Super Mario Bros. U Deluxe ۱۷.۴۵

در این میان آمار فروش تعدادی از بازی‌های جدید نینتندو نیز منتشر شده است و ظاهرا بازی‌هایی نظیر لوییجی منشن ۳، Super Mario 3D World + Bowser’s Fury، سوپر ماریو واندر، نینتندو سوییچ اسپورتس و ماریو پارتی سوپراستارز به ترتیب ۱۴.۲۵، ۱۳.۴۷، ۱۳.۴۴، ۱۳.۱۱ و ۱۲.۸۹ میلیون نسخه فروخته‌اند.

