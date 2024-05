۱۵ بازی داستانی که در میان طرفداران دو دستگی ایجاد کردند

بازی‌هایی که عموماً در نزد طرفداران محبوب یا منفور هستند، معمولاً برای مدت طولانی در حافظه باقی می‌مانند، اما عناوینی وجود دارند که طرفداران را به دو دسته تقسیم می‌کنند و می‌توانند قدرت ماندگاری بالایی داشته باشند. با توجه به نظرات مردم پیرامون اینکه این نوع بازی‌ها تا چه اندازه خوب یا بد هستند، بحث‌ها و صحبت‌ها در مورد آن‌ها هرگز به طور کامل به پایان نمی‌رسد. در این مقاله به بررسی چند بازی تک نفره از این قبیل می‌پردازیم.

The Last of Us Part 2

Batman: Arkham Knight, Death Sranding, Fallout 4, Mass Effect 3, Starfield, the last of us part 2, The Order : 1886

