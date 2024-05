قرار است فیلم جدیدی از فرنچایز Lord of the Rings حول محور شخصیت گالوم با بازی اندی سرکیس ساخته شود.

حالا با گذشت نزدیک به ۱۰ سال از زمان آخرین فیلم سینمایی از فرنچایز «ارباب حلقه‌ها» این مجموعه قرار است با فیلم جدیدی به روی پرده سینماها بازگردد. به تازگی مدیر عامل کمپانی برادران وارنر یعنی دیوید زاسلاو آشکار کرده که این استودیو در حال توسعه فیلم جدیدی از مجموعه «ارباب حلقه‌ها» است.

دیوید زاسلاو بیان کرده که عنوان این اثر سینمایی تازه The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum خواهد بود و برای اکران در سال ۲۰۲۶ میلادی برنامه‌ریزی شده است. طبق گزارش‌ها، این اثر سینمایی اولین فیلم از میان چندین فیلم سینمایی در حال توسعه خواهد بود و در آن نیز اندی سرکیس بار دیگر نقش گالوم را بازی خواهد کرد و خودش نیز سکان کارگردانی فیلم را در دست خواهد داشت.

دیوید زاسلاو همچنین تأیید کرده که پیتر جکسون افسانه‌ای که سکان نویسندگی و کارگردانی شش فیلم مجموعه «ارباب حلقه‌ها» و «هابیت» را در دست داشته، تولید این فیلم تازه را برعهده دارد و در هر مرحله از تولید آن نیز دخالت خواهد داشت. دیوید زاسلاو بیان کرده:

ارباب حلقه‌ها یکی از موفق‌ترین و مورد احترام‌ترین فرنچایزها در تاریخ به شمار می‌رود که فرصت قابل‌توجهی برای تجارت در دنیای سینما است.

فرنچایز «ارباب حلقه‌ها» یکی از بزرگترین فرنچایزهای کمپانی برادران وارنر به شمار می‌رود و مطمئنا این کمپانی به دنبال آن است تا آثار بیشتری را از آن تولید کند. این در حالی است که کمپانی آمازون نیز چندی پیش سریال Lord of the Rings: The Rings of Power را تولید کرده، سریالی که اکنون برای فصل دوم و سوم نیز تمدید شده است.

