تاریخ انتشار نسخه‌ی دیجیتالی فیلم Godzilla x Kong: The New Empire مشخص شد

به تازگی تاریخ انتشار نسخه‌ی دیجیتالی فیلم Godzilla x Kong: The New Empire در ویدیویی مشخص شد. قرار است در فیلم Godzilla x Kong: The New Empire شاهد نبردهای عظیم این موجودات غول‌آسا باشیم که ما را به یک ماجراجویی بزرگتر و هیجان‌انگیز‌تر می‌برد. در ویدیوی منتشر شده می‌توانیم نگاهی به اکشن هیجان‌انگیز و جلوه‌های […]