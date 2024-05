عرضه دسترسی زودهنگام The Rogue Prince of Persia با تاخیر مواجه شد

استودیوی Evil Empire دقایقی پیش از تاخیر در عرضه دسترسی زودهنگام The Rogue Prince of Persia خبر داد. علت این اتفاق، عرضه ناگهانی Hades II است. استودیوی Evil Empire و شرکت یوبیسافت (Ubisoft) دقایقی پیش، با انتشار اطلاعیه زیر از تاخیر در عرضه دسترسی زودهنگام The Rogue Prince of Persia خبر دادند. هفته گذشته برای […]