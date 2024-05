Call of Duty 2024 ممکن است در هنگام عرضه روی گیم‌ پس قرار بگیرد

امیر فتحی ۱۶:۴۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱

بر اساس گفته‌های خانم سارا باند (Sarah Bond)، رئیس Xbox، بازی بعدی سری Call of Duty ممکن است در هنگام انتشار در اشتراک گیم‌ پس قرار بگیرد. اوایل این هفته، رسانه The Verge طی گزارشی گفت که مایکروسافت درحال بررسی اضافه شدن Call of Duty 2024 به گیم‌ پس (Game Pass) است. نسخه جدید سری Call of Duty که با نام Black Ops Gulf War شناخته می‌شود، در زمان جنگ خلیج فارس روایت خواهد شد. در گزارش مذکور همچنین گفته شده که مایکروسافت قصد دارد قیمت اشتراک گیم‌ پس را افزایش دهد. طبق گزارش رسانه بلومبرگ، مایکروسافت پس از خرید ZeniMax و Activision Blizzard، حساسیت بیشتری روی بخش گیمینگ خود دارد. در نتیجه این موضوع، ۴ استودیوی Tango Gameworks، Arkane Austin، Alpha Dog و Roundhouse Games تعطیل شدند. خانم سارا باند در مصاحبه‌ای با بلومبرگ، درباره آینده برند Xbox صحبت کرده است. ما از علاقه کاربرانمان به گیم‌ پس اطلاع داریم. گیم‌ پس اشتراکی مختص به بازی است که به کاربر اجازه می‌دهد برای مدتی مشخص به بازی‌های متعددی دسترسی داشته باشد. شما با خرید این اشتراک می‌توانید تمام بازی‌های مایکروسافت را در زمان عرضه تجربه کنید. ما در طول سال‌ها کیفیت آثارمان را افزایش داده‌ایم و در سال جاری بازی‌های بزرگ زیادی به گیم‌ پس اضافه خواهند شد. Xbox ، Xbox One X/S ، Xbox Series X/S ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی Activision, Call of Duty, Microsoft, Treyarch منبع متن: gamefa