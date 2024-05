نویسنده‌ی دنباله‌ فیلم Godzilla x Kong: The New Empire مشخص شد

به تازگی نویسنده‌ی دنباله فیلم Godzilla x Kong: The New Empire مشخص شده است که داستان مانستروِرس را ادامه خواهد داد. دیوید کالاهام که پیشتر نوشتن فیلمنامه‌ی فیلم Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings را برعهده داشت، نویسندگی دنباله‌ی فیلم Godzilla x Kong: The New Empire را انجام می‌دهد. همچنین آدام وینگارد، کارگردان […]