به تازگی تصویری از پشت‌صحنه‌ فیلم Thunderbolts منتشر شده که در آن می‌توانیم شخصیت باکی بارنز را ببینیم.

استودیو مارول اطلاعات زیادی را از فیلم Thunderbolts منتشر نکرده و حدس و گمان‌های زیادی درباره این فیلم زده می‌شود که قرار است شاهد چه چیزی در این فیلم باشیم. ترکیب بازیگران به گونه‌ای است که بنظر این فیلم دنباله‌ی فیلم‌ Black Widow و سریال The Falcon and The Winter Soldier می‌باشد و این یعنی شاهد چهره‌های آشنایی خواهیم بود.

در تصویر منتشر شده باکی بارنز را با نقش‌آفرینی سباستین استن می‌بینیم که یک کت و شاوار رسمی پوشیده و مدل ریش متفاوتی دارد که این احتمال را می‌دهد درحال انجام یک ماموریت مخفی باشد. همچنین این احتمال وجود دارد که این فیلم پایان ماجراجویی باکی بارنز در دنیای سینمایی مارول باشد. این تصویر را در ادامه می‌توانید مشاهده کنید.

سباستین استن اوایل امسال درباره نقش‌آفرینی دوباره در نقش باکی بارنز گفت:

بسیار هیجان‌زده هستم و حدودا یک ماه دیگر دوباره به این نقش برمی‌گردم؛ دلم برای این نقش تنگ شده بود. تیم بازیگری فوق‌العاده‌ای داریم. همیشه برای من یک تجربه فوق‌العاده بوده، بخصوص در این مورد، مطمئنم که چیزهای خوبی در انتظار هستند.

متاسفانه شخصیت باکی بارنز در فیلم Captain America: Brave New World حضور نخواهد داشت که با توجه به محبوبیت این شخصیت، تصمیم عجیبی بود؛ البته می‌توانیم این شخصیت را در فیلم Thunderbolts ببینیم.

از دیگر بازیگران فیلم Thunderbolts می‌توان به فلورنس پیو، دیوید هاربر، جولیا لوئی درایفوس، وایت راسل و اولگا کوریلنکو اشاره کرد. همچنین گرالداین ویسونافن و لوئیس پولمن جایگزین ایو ادبری و استیون ین در این فیلم شدند.

جیک شرایر کارگردانی این فیلم را انجام می‌دهد و اریک پیرسون، لی سونگ جین و جوآنا کالو نویسندگی آن را برعهده دارند.

فیلم Thunderbolts در تاریخ ۲ مه ۲۰۲۵ (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴) اکران خواهد شد.

منبع: Collider