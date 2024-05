تصاویری از پشت صحنه فصل دوم سریال The Last of Us منتشر شد

تصاویر منتشر شده از پشت صحنه فصل دوم سریال The Last of Us مکان نمادینی از بازی‌ها را نشان می‌دهد. سریال «آخرین بازمانده از ما» یکی از محبوب‌ترین و تحسین‌شده‌ترین آثار به شمار می‌رود که فیلم‌برداری فصل دوم آن در حال حاضر در شهر ونکوور کانادا در جریان است و در همین راستا نیز به […]

تصاویر منتشر شده از پشت صحنه فصل دوم سریال The Last of Us مکان نمادینی از بازی‌ها را نشان می‌دهد. سریال «آخرین بازمانده از ما» یکی از محبوب‌ترین و تحسین‌شده‌ترین آثار به شمار می‌رود که فیلم‌برداری فصل دوم آن در حال حاضر در شهر ونکوور کانادا در جریان است و در همین راستا نیز به تازگی تصاویری از پشت صحنه آن منتشر شده که یک مکان نمادین را به تصویر می‌کشند. این تصاویر که در ادامه می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید، مکان Weston’s Pharmacy را نشان می‌دهند که یکی از مکان‌های مربوط به بازی است. در بازی، این داروخانه مکان مهمی است که در آن، الی به دنبال پیدا کردن لوازم پزشکی می‌گردد و با چالش‌های شدیدی روبه‌رو می‌شود که مهارت بقا او را به آزمایش می‌گذارند. اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال

