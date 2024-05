شایعه: Zelda پروتاگونیست بازی بعدی فرنچایز The Legend of Zelda خواهد بود

یوتیوبری با نام PapaGenos، به نحوی اشاره کرده که بازی بعدی این فرنچایز در دست توسعه است و شخصیت اصلی آن Zelda خواهد بود.

برای دهه‌ها، Link به عنوان شخصیت اصلی فرنچایز The Legend of Zelda شناخته شده است. اگر چه پرنسس این بازی، یعنی Zelda، بیشتر از او درگیر جنگ‌های مختلف شد، اما تنها در بازی Hyrule Warriors: Age of Calamity کنترل او را در دست می‌گیریم. با این حال، یوتیوبر PapaGenos باور دارد که این موضوع در آینده تغییر خواهد کرد.

این یوتیوبر در توییتی که اخیرا منتشر کرد، اظهار داشت:

Tears of the kingdom طراحی فوق‌العاده‌ای از Zelda را ارائه داد و فکر می‌کنم برای ساخت عنوانی که شخصیت اصلی آن باشد به اندازه کافی دیر شده است. طرفداران مشتاق یک ماجراجویی در Hyrule بدین شکل هستند. اکنون زمان آن فرا رسیده است.

در این توییت حروف اول کلمات مختلفی به صورت بزرگ نوشته شده‌اند و وقتی آن‌ها را کنار هم بچینیم، به عبارت “This is a hint” می‌رسیم. می‌توان برداشت کرد که بازی جدید این فرنچایز، با حضور شخصیت Zelda به عنوان پروتاگونیست، در دست توسعه است.

طبیعتا، هنوز مشخص نیست که این بازی ورودی اصلی یا اسپین‌آف این فرنچایز باشد. احتمال گسترش‌دهنده بازی Tears of the kingdom نیز رد می‌شود چرا که نینتندو پیش از این اعلام کرده بود هیچگونه بسته‌الحاقی برای بازی مذکور منتشر نخواهد شد.

یوتیوبر PapaGenos تاریخچه خوبی در افشای اطلاعاتی از این دست دارد. پیش از این، انتشار غیرمنتظره ریمستر بازی Metroid Prime را طی رویداد Nintendo Direct گزارش داده بود. با این وجود، عاقلانه است تا انتشار اخبار رسمی صبر کنیم.

ایجی آنوما (Eiji Aonuma)، تهیه‌کننده فرنچایز، در دسامبر گذشته به احتمال ساخت چنین اثری در آینده اشاره کرده بود. رویداد Nintendo Direct بعدی برای ماه ژوئن برنامه‌ریزی شده است و بهتر است تا آن زمان منتظر ماند.