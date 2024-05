چرا بازی بعدی ناتی داگ بهتر است یک دنباله نباشد؟

با نامعلوم بودن آینده‌ی استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) پس از اقتباس لایو اکشن The Last of Us، شاید بهتر باشد این توسعه‌دهنده رویه‌اش را تغییر دهد.

استودیوی Naughty Dog در یک دو راهی قرار دارد. با وجود موفقیت باورنکردنی اقتباس لایو اکشن The Last of Us توسط HBO، پروژه‌ی بعدی این توسعه‌دهنده کاملاً در هاله‌ای از ابهام است. Naughty Dog در طول سال‌ها خود را به عنوان یکی از تاثیرگذارترین توسعه‌دهندگان بازی‌های ویدیویی معرفی کرده است، اما عقب‌نشینی و تغییر رویه در پروژه‌ی بعدی‌اش شاید بهترین حرکت برای بازگرداندن این استودیو به مسیر درست باشد.

از زمان تاسیس در سال ۱۹۸۴، Naughty Dog مسیر بسیار طولانی‌ای را طی کرده است. اگرچه مجموعه‌‌ی بزرگی از بازی‌ها تحت مالکیت این توسعه‌دهنده وجود داشت، اما در اواسط دهه‌ی ۹۰ با معرفی Crash Bandicoot به جایگاه واقعی خود رسید. این بازی کاتالیزوری بود که Naughty Dog را به توسعه‌دهنده‌ای ثابت برای عناوین انحصاری پلی‌استیشن تبدیل کرد. از آن موفقیت بزرگ، این استودیو بازی‌های فوق‌العاده‌ای مانند Uncharted و The Last of Us را برای پلی‌استیشن به ارمغان آورد. یکی از ویژگی‌های اصلی Naughty Dog، ساخت دنباله و گسترش فرنچایزها است، اما شاید از تغییری در رویه خود سود ببرد.

پروژه‌ی بعدی Naughty Dog باید داستانی مستقل را در آغوش بکشد

از زمان عرضه‌ی Crash Bandicoot در سال ۱۹۹۶، هر IP اورجینالی که Naughty Dog توسعه داده است، دنباله‌ها یا اسپین‌آف‌های متنوعی را به همراه داشته است. پس از The Last of Us 2، استودیو قصد داشت این سنت را با The Last of Us Online ادامه دهد، اما در نهایت این پروژه شکست خورد. اگرچه چشم‌انداز نسخه‌ی چندنفره‌ی آنلاین The Last of Us هیجان‌انگیز بود، اما تصمیم به لغو این پروژه شاید بهترین حرکت بوده باشد. حال، Naughty Dog فرصت عالی‌ای دارد تا قبل از بیشتر غرق شدن به درون یک فرنچایز گسترده، نفسی تازه بکشد.

