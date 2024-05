katana zero عنوانی‌ است زیبا که روایت آن در دنیایی بی‌رحم، تضاد زیبایی ایجاد می‌کند. در این مقاله قصد داریم نگاهی دوباره به این عنوان داشته باشیم.

باید ایستاد و Katana Zero موفق را ایستاده تشویق کرد؛ در عصری که عناوین بلاک‌باستری با تعداد بی‌شمار صفر یک اسکناس، قصد دارند مخاطب را شیفته خود کنند، این ایده‌پردازی و جاه‌طلبی ذهن است که پیروز می‌شود. جاستین استندر (Justin Stander)، خالق Katana Zero، ساخت این اثر را در دوران کالج و صرفا از روی یک ایده‌ که می‌توان آن را تفریحی دانست، آغاز کرد. استندر بعد از فارغ التحصیلی، فرصتی پیدا کرد تا بیشتر روی ایده خود وقت بگذارد. استندر با سرسختی و رویاپردازی، به مدت پنج یا شش سال به تنهایی بر روی پروژه‌ مشغول شد؛ او در طول روند توسعه خودش را مصمم نشان داد تا نهایتا موفق به تکمیل پروژه شد. او ثابت کرد، تنها راه رسیدن به آرزوها فداکاری است. از این رو، در خرج و مخارج، بیشتر عنوان در حال توسعه را الویت قرار داده بود تا زندگی شخصی‌ خود؛ اما بخت با استندر یار نبود. متاسفانه Katana Zero به دلیل حضور عنوان Disco Elysium از کسب جایزه بهترین بازی مستقل باز ماند. katana zero عنوانی در سبک پلتفرم(Platform)، هک‌اند‌ اسلش(Hack and slash)، در قامت دوبعدی با طراحی پیکسلی است. افرادی که Hotline Miami را تجربه کرده‌اند، احتمالا شاهد شباهت‌هایی بین این دو اثر شده‌ یا بعضا به اشتباه این اثر را صرفا تقلید و عاری از هرگونه هویت می‌دانند؛ نمی‌توان منکر شباهت شد اما اینکه صرفا یک تقلید بدانیم، دیدگاهی خارج از منطق است. Katana zero سوای از یک نمایش بی‌رحمانه، به احساسات هم اهمیت می‌دهد؛ صرفا قصد به کشیدن شمشیر و کشتار نیست بلکه باید از منظر ذهنی و روحی هم مورد هجمه قرار بگیرید.

