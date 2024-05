نقدها و نمرات فیلم Kingdom of the Planet of the Apes

فیلم Kingdom of the Planet of the Apes جدیدترین اثر از این فرنچایز حماسی و اکشن توانسته نمرات بسیار خوبی از منتقدان بگیرد.

فیلم «پادشاهی سیاره میمون‌ها» جدیدترین فیلم ساخته شده از مجموعه فیلم‌های «سیاره میمون‌ها» به شمار می‌رود که توانسته تحسین منتقدان را از آن خودش کند و امتیازهای بسیار خوبی بگیرد. این اثر سینمایی به کارگردانی وس بال است و آغازگر سه‌گانه‌ای تازه است.

منتقدان بر این باور هستند که فیلم «پادشاهی سیاره میمون‌ها» با ایجاد دوره‌ای جدید برای این فرنچایز با کاراکترهای دوست‌داشتنی و جلوه‌های بصری غنی، با اینکه ممکن است بهترین اثر از این فرنچایز نباشد اما آن قدر شایسته است که این فرنچایز را ادامه بدهد.

این اثر سینمایی در وب سایت راتن تومیتوز توانسته امتیاز ۸۱ درصد را بگیرد که بر اساس ۲۲۶ نقد منتشر شده برای آن است. در وب سایت متاکریتیک نیز امتیاز ۶۶ از صد به ثبت رسیده که بر اساس ۵۶ نقد منتشر شده برای آن در این وب سایت است. در ادامه نظر برخی از منتقدان برتر جهانی درباره این اثر را مشاهده می‌کنید.

نظر منتقدان درباره فیلم پادشاهی سیاره میمون‌ها

راتن تومیتوز | ۲۲۶ نقد – امتیاز ۸۱ درصد

| ۲۲۶ نقد – امتیاز ۸۱ درصد متاکریتیک | ۵۶ نقد – امتیاز ۶۶ از صد

فیلم و سریال ، نمرات فیلم

Kingdom of the Planet of the Apes, Planet of the Apes, Rise of the Planet of the Apes

منبع متن: gamefa