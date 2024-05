ویدیو: تاریخ عرضه دسترسی زودهنگام The Rogue Prince of Persia مشخص شد

استودیوی Evil Empire با انتشار تریلری، از تاریخ عرضه جدید دسترسی زودهنگام بازی The Rogue Prince of Persia و قیمت آن رونمایی کرد.

هفته گذشته استودیوی Evil Empire در اطلاعیه‌ای، از تاخیر بازی The Rogue Prince of Persia خبر داد. دلیل این اتفاق، عرضه غیرمنتظره عنوان روگ-لایک Hades II بوده است. اکنون این استودیو با انتشار تریلری، تاریخ انتشار جدید این اثر را اعلام کرد. The Rogue Prince of Persia با ۲ هفته تاخیر در ۲۷ مه ۲۰۲۴ (۷ خرداد ۱۴۰۳) با قیمت ۲۰ دلار، به دست طرفداران خواهد رسید.

تریلر مذکور را در ادامه می‌توانید تماشا کنید:

به گفته یوبیسافت (Ubisoft)، داستان بازی جدید سری Prince of Persia، ربطی به نسخه‌های پیشین نخواهد داشت. در The Rogue Prince of Persia، شاهزاده قصد متوقف کردن سپاه Hun را دارد و قدرت کنترل زمان شاهزاده، در این مسیر به او کمک خواهد کرد. بازیکنان می‌توانند پیش از شروع هر Run اسلحه‌ها و گردنبندهای متنوعی را انتخاب کنند.

دسترسی زودهنگام The Rogue Prince of Persia در تاریخ ۲۷ مه ۲۰۲۴ (۷ خرداد ۱۴۰۳) برای رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. قیمت این دسترسی زودهنگام، ۲۰ دلار است.