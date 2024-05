معرفی فیلم کوتاه Other Side of the Box | هیولا درون جعبه

یکی از پرسر و صداترین فیلم‌های کوتاه ژانر وحشت سال‌های اخیر به Other Side of the Box مربوط می‌شود که ایده‌ای دیوانه‌وار و وحشتناک را به تصویر کشیده است.

یکی از پرسر و صداترین فیلم‌های کوتاه ژانر وحشت سال‌های اخیر به Other Side of the Box مربوط می‌شود که ایده‌ای دیوانه‌وار و وحشتناک را به تصویر کشیده است. ژانر ترسناک امروزه با افت کیفیت قابل توجهی روبرو شده و ایده‌های به تصویر کشیده شده در این ژانر به حدی تکراری و کلیشه‌ای ظاهر گشته‌اند که اساساً کمتر فیلمی می‌تواند مفهوم “ترس” را در مخاطب ایجاد نماید. ژانری که مخصوصاً در سینمای هالیوود به ابتذال کشیده شده و آثار ساخته شده در طی سال‌های اخیر، بیشتر از آن که ترسناک جلوه نمایند، روایتی احمقانه و حتی کمدی را پدید آورده‌اند. رویکردی که اگر شما را به عنوان طرفدار آثار ترسناک ناامید کرده است، می‌تواند به سمت تماشای فیلم‌های کوتاه سوق دهد. فیلم‌های کوتاه جزو آن دسته از آثار نادیده گرفته شده و دست کم گرفته شده‌ای محسوب می‌شوند که اگرچه از ایده‌های ناب و خلاقانه‌ای بهره می‌برند اما به سبب ماهیت خود آنطور که می‌بایست، توسط مخاطب عام مورد استقبال قرار نگرفته و پتانسیل‌های آن به مانند گنجی ارزشمند، پنهان باقی مانده است. اینجاست که باید گفت اگر از فیلم‌های ترسناک کلیشه‌ای خسته شده‌اید، شما را با فیلم کوتاه جذاب و دلهره‌آوری به نام Other Side of the Box آشنا می‌کنیم که قطعاً می‌تواند نظر مثبتتان را جلب نماید. اثری که در معرفی فیلم این هفته به سراغش رفته تا نگاهی به کلیت ماجرا داشته باشیم. انتخاب سردبیر ، فیلم و سریال ، مقالات سینما

منبع متن: gamefa