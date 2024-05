به تازگی تصاویری از پشت صحنه فیلم‌برداری فصل دوم سریال The Last of Us منتشر شده که الی و دینا را نشان می‌دهند. فیلم‌برداری فصل دوم سریال «آخرین بازمانده از ما» در شهر ونکوور کانادا در جریان است و همین نیز سبب شده تا تصاویری از پشت صحنه آن توسط افراد مختلف گرفته شود و […]

به تازگی تصاویری از پشت صحنه فیلم‌برداری فصل دوم سریال The Last of Us منتشر شده که الی و دینا را نشان می‌دهند. فیلم‌برداری فصل دوم سریال «آخرین بازمانده از ما» در شهر ونکوور کانادا در جریان است و همین نیز سبب شده تا تصاویری از پشت صحنه آن توسط افراد مختلف گرفته شود و در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شوند. حالا نیز تصاویری از پشت صحنه فصل دوم این سریال منتشر شده که شخصیت‌های الی و دینا را نشان می‌دهند. در این تصاویر که در ادامه می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید و از کیفیت بسیار بالایی نیز برخوردار نیستند، می‌توان الی با بازی بلا رمزی و دینا با بازی ایزابلا مرسد را مشاهده کرد که روی یک اسب در حال سواری هستند. این اسب احتمالا همان اسبی است که به نام شیمر در بازی The Last of Us Part II معروف است. تصاویر دیگر نیز دینا و الی را در محل فیلم‌برداری فصل دوم سریال «آخرین بازمانده از ما» نشان می‌دهند. اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال

Bella Ramsey, HBO, Isabela Merced, The Last Of Us

منبع متن: gamefa