بهترین فیلم‌های عاشقانه و کمدی پنج سال گذشته توانستند توجه افراد بسیار زیادی را به خودشان جلب کنند.

ژانر کمدی عاشقانه ژانری است که در طول تاریخ سینما مراحل زیادی داشته است. از کمدی‌های کلاسیک دوران طلایی هالیوود گرفته تا رونق فیلم‌های عاشقانه و کمدی در اوایل دهه ۲۰۰۰ تا افول شدید آن‌ها در دهه ۲۰۱۰ را شامل می‌شود. این ژانری است که فراز و نشیب‌های زیادی را به خود دیده است و در طول پنج سال گذشته نیز به نظر می‌رسد که به آرامی در حال بهبود است. اینکه آیا فیلم‌ها وارد عصر طلایی جدیدی از عاشقانه و کمدی می‌شوند یا نه، باید منتظر ماند و دید.

از فیلم‌های مستقل خارجی مانند Anaïs in Love تا فیلم‌های معروف هالیوود مانند Palm Springs چندین فیلم عاشقانه کمدی در سال‌های اخیر اکران شدند که کاملاً برجسته بودند. زمانی که کمدی‌های عاشقانه به‌درستی ساخته شوند، معمولاً چیزهای مهمی برای گفتن درباره عشق و روابط دارند و این در حالی است که می‌توانند مخاطبان را خوشحال نگه دارند.

۱۰. فیلم Long Shot – محصول سال ۲۰۱۹

